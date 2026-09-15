De la Espriella entregó la primera de 1.000 casas para damnificados del terremoto en Chocó: así avanza la reconstrucción

El presidente de la República, Abelardo de la Espriella, estuvo este martes 15 de septiembre en Quibdó, Chocó, donde participó en una jornada de entrega de viviendas para familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto, uno de los departamentos que registró mayores afectaciones por el movimiento telúrico. Durante el evento, el mandatario aseguró que ha visitado la región en varias oportunidades desde la emergencia y que la reconstrucción avanza con apoyo del Gobierno nacional y otros sectores.

Desde el barrio Medrano, De la Espriella señaló que su presencia en el departamento estaba relacionada con la entrega de resultados frente a la emergencia y no con un nuevo anuncio. “Hoy no vine al Chocó a hacer otro anuncio, este es un gobierno de resultados. Vine a entregar hechos concretos, querida gobernadora. Hace apenas unas pocas semanas el terremoto golpeó con una fuerza brutal a nuestro país y el Chocó fue uno de los departamentos más afectados”, dijo el jefe de Estado desde Quibdó. El presidente también se refirió a las visitas que ha realizado al departamento después del terremoto y contó que incluso le manifestó a la gobernadora Nubia Córdoba que podría cansarse de verlo con frecuencia en la región. “Derribó viviendas, destruyó sueños y dejó a miles de familias preguntándose cómo iban a volver a empezar. Desde el primer momento les dije a todos los afectados que no estaban solos, que tenían presidente y creo que soy el presidente que en toda la historia del departamento ha venido más veces en tan poco tiempo al Chocó. Le dije a la gobernadora que se iba a aburrir de verme; espero que eso no sea así”. De acuerdo con el mandatario, la respuesta a la emergencia debe desarrollarse con rapidez y mediante la coordinación entre diferentes sectores. “Les dije también a todos los afectados que esta recuperación, esa reconstrucción, esa patria milagro la íbamos a hacer con velocidad, con gerencia y convocando al país alrededor de un mismo propósito”, recalcó el presidente De la Espriella.

Entregan la primera de mil viviendas

Uno de los principales momentos de la jornada fue la entrega, en el barrio Medrano de Quibdó, de la primera vivienda de un proyecto que contempla 1.000 casas donadas por la Fundación Grupo Argos para familias afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto. El presidente Abelardo de la Espriella asistió personalmente a la entrega y explicó que quiso acompañar el inicio de este proceso para poner el foco en las familias damnificadas y no solo en las cifras de la emergencia. “Aquí en el barrio Medrano de Quibdó, entregamos la primera de mil viviendas donadas por la Fundación Grupo Argos. La verdad es que no tengo sino agradecimiento con Argos. Y quise venir personalmente a entregar esta primera casa porque detrás de cada cifra hay una familia, detrás de cada tragedia hay sueños, detrás de cada situación hay una historia”. El mandatario agregó que la entrega de cada vivienda representa una nueva oportunidad para las familias que perdieron o tuvieron afectaciones en sus hogares como consecuencia del sismo. “Y con cada llave que entregamos hay una nueva oportunidad que se abre para esas familias”. La entrega de esta primera casa hace parte de las medidas que se adelantan en el departamento para atender a los damnificados y avanzar en la reconstrucción de las zonas afectadas por el terremoto.

Chocó reporta avances en atención y reconstrucción

Durante la jornada también intervino la gobernadora del Chocó, Nubia Córdoba, quien explicó que la respuesta a la emergencia ha requerido la coordinación entre las autoridades territoriales, el Gobierno nacional, el sector privado, la cooperación internacional y otros actores. La mandataria departamental señaló que el acompañamiento nacional se ha mantenido desde el inicio de la emergencia y que las acciones estatales han sido articuladas con el trabajo adelantado en el territorio. “El Gobierno nacional ha acompañado en todo momento al departamento del Chocó en la gestión de esta emergencia. Y este no ha sido un camino fácil. En lo territorial hemos tenido que articular el apoyo de todos los actores que han prestado su diligencia para administrar una emergencia con estas dimensiones”. Córdoba destacó además que la atención no ha dependido únicamente de las entidades públicas, pues también han participado el sector privado, organizaciones de cooperación y otros sectores. “No ha estado solo el sector público, y no podríamos hacerlo solos. La filantropía, el sector privado, la cooperación internacional, toda la solidaridad del país ha sido fundamental para avanzar más rápido”. La gobernadora indicó que entre las acciones adelantadas en el departamento están el inicio del pago del subsidio de arrendamiento, la estabilización de la asistencia humanitaria y la consolidación de un banco de materiales. También señaló que ya comenzó la etapa de construcción y reparación de viviendas, de acuerdo con la disponibilidad de lotes por parte de los municipios, y que se encuentra disponible la asistencia técnica para los procesos de caracterización de las familias afectadas. En este contexto, Córdoba explicó que la respuesta a la emergencia también contempla el Plan Chocó, una estrategia que, según indicó, fue estructurada con la convocatoria del Gobierno nacional al sector empresarial. La iniciativa busca establecer una ruta que no se limite a recuperar las condiciones existentes antes del terremoto, sino que incluya acciones relacionadas con el desarrollo del territorio y la inversión. “Todo esto es importante, pero se ha ido aún más allá con la estructuración de un Plan Chocó, que con la convocatoria del Gobierno nacional al sector empresarial, ha planteado una ruta de transformación de fondo que no busca solo reconstruir lo que había; sino potenciar el desarrollo integral del territorio y jalonar la inversión”. Córdoba también advirtió que la recuperación del departamento no puede resolverse en un periodo corto debido a las condiciones que ya enfrentaba el territorio antes de la emergencia. “No hay emergencias sencillas. Mucho menos para un departamento con tantas precariedades de base que no permitirían que todo pueda resolverse en un mes. Hay mucho que hacer”. La gobernadora concluyó que el objetivo del proceso es avanzar en la recuperación de las zonas afectadas y, al mismo tiempo, atender problemas estructurales del departamento. “Sin embargo, avanzamos con paso sólido hacia una recuperación que no busca solo reconstruir, sino además cerrar brechas históricas”.

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