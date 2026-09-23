De la Espriella ordena al Inpec trasladar a cárceles de máxima seguridad a 76 señalados miembros de “los Pachencas”

En las últimas 24 horas se ha recrudecido la situación de seguridad en Santa Marta por retaliaciones de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como “los Pachenca”. Ante esto, entre otras acciones, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó al Inpec trasladar a cárceles de máxima seguridad de otras regiones del país a cerca de 76 personas detenidas y señaladas de tener vínculos con este grupo criminal. La medida cobija a personas que actualmente se encuentran recluidas en centros penitenciarios de La Guajira, Cesar, Magdalena y Atlántico. El anuncio lo hizo el mandatario a través de su cuenta de X. “En La Guajira, el Cesar, el Magdalena y el Atlántico hay cerca de 76 personas detenidas por sus vínculos con las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada. Le he ordenado al director del INPEC trasladarlas a pabellones de máxima seguridad en cárceles de otras regiones del país”, señaló De La Espriella.

Además, el jefe de Estado explicó que la decisión busca evitar que personas señaladas de pertenecer a esta estructura criminal continúen impartiendo órdenes desde los centros de reclusión para afectar la seguridad en la región Caribe. “No permitiré que quienes delinquen en estos departamentos permanezcan recluidos allí y sigan ordenando desde las cárceles revueltas, extorsiones y asesinatos”, remató. Justamente, la orden se conoce en medio de la ofensiva del Gobierno contra las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, también conocidas como Los Pachenca, luego de la operación de la Fuerza Pública en Santa Marta en la que fue abatido José Luis Pérez Villanueva, alias Cholo, señalado como segundo cabecilla de esa organización. Hace tan solo semanas, alias Bendito Menor, uno de los líderes de este grupo, también fue abatido tras un operativo de las Fuerzas Armadas. Tras esta acción, el grupo anunció un paro armado en el Magdalena, lo que llevó al Gobierno a reforzar el dispositivo de seguridad en la zona. El traslado de los 76 detenidos se suma así a las medidas adoptadas por el Gobierno para contener la capacidad de acción de las ACSN desde los departamentos en los que tienen presencia. Por ahora, el anuncio presidencial establece que los detenidos serán llevados a pabellones de máxima seguridad de cárceles ubicadas en otras regiones del país. No se han informado exactamente los establecimientos a los que serán trasladados ni el cronograma para ejecutar la medida.

¿Cuáles son las otras medidas?

Desde ayer, el mandatario ordenó la militarización de la capital del Magdalena, luego de que varios puntos de la ciudad y zonas aledañas registraran graves situaciones de orden público por cuenta de retaliaciones de “Los Pachenca” por la muerte de su segundo cabecilla, alias Cholo. “Estoy aquí en Gaira, todo está tranquilo. Cuando no está la Fuerza Pública, estos bandidos hacen una maldad y se pierden enseguida como los cobardes que son. La ciudad está militarizada, el Gobierno está aquí (...) la invitación es a que la gente retorne a sus actividades porque los vamos a cuidar”, dijo el mandatario desde una de sus camionetas blindadas. Hasta allá llegó De la Espriella con una pistola, gorra beige, camisa color verde militar y el chaleco antibalas. Y es que la situación de orden público se complicó luego de que “Los Pachenca” ordenaran el cese de toda actividad comercial en la ciudad y la gente, en general, está encerrada en sus casas para evitar cualquier tipo de ataque. Lea también: Con chaleco, su propia pistola, rodeado de escoltas y corriendo: así fue el atípico patrullaje de De la Espriella por Santa Marta Bloque de preguntas y respuestas: