Abelardo de la Espriella ordenó la salida del comandante de la Policía de Santa Marta tras la fuga de 41 detenidos

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la salida del comandante de la Policía de Santa Marta, coronel Yeison López, quien fue llamado a calificar servicios tras la fuga de 41 detenidos y al parecer, por no informar sobre un bloqueo en la vía a Barranquilla.

Así lo expresó el mandatario a través de su cuenta de X. “No acepto en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno, la cobardía no tiene cabida”, escribió De la Espriella.

El jefe de Estado cuestionó públicamente al coronel López por una presunta responsabilidad en la fuga de 41 detenidos relacionados con señalamientos por hurto y microtráfico. También lo responsabilizó de supuestamente no tomar medidas para el manejo del bloqueo que se presentó el domingo en la vía Santa Marta - Barranquilla a la altura del sector de Tasajera.