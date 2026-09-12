5 grandes apuestas en seguridad de Abelardo en las que se ve su “mano dura”: ¿son viables?

El presidente Abelardo De la Espriella tiene sobre su escritorio varias carpetas que juntas son su principal bandera: recuperar la seguridad. No la tiene fácil, pero el Gobierno está empezando a implementar una agenda de seguridad y justicia orientada a endurecer la respuesta contra el crimen organizado, acelerar los procesos penales y desmontar la “paz total”.
Una de las primeras señales fue la firma de 73 extradiciones durante los primeros 38 días de mandato.
La decisión marca un cambio frente a la política de acercamientos con organizaciones criminales de la anterior administración y deja a los llamados gestores de paz por fuera de ese esquema.
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La agenda también contempla cambios en el sistema penitenciario. Entre las propuestas está la creación de la Reclusión Especial Marítima de Alta Seguridad (REMAS), que utilizaría buques adaptados para recluir a internos de alta peligrosidad y limitar sus comunicaciones con las organizaciones que operan desde las cárceles.
El Gobierno plantea celdas individuales, restricciones al contacto entre internos y mecanismos para impedir comunicaciones no autorizadas.
La iniciativa, sin embargo, enfrenta un debate sobre las condiciones de reclusión y la obligación de garantizar los derechos fundamentales de las personas privadas de la libertad.
Otro de los frentes es el regreso de la aspersión aérea para combatir los cultivos de uso ilícito.
El Ejecutivo modificó las disposiciones que mantenían suspendida esta estrategia y puso en marcha un plan piloto con glufosinato de amonio, en lugar de glifosato, que contempla intervenir hasta 1.000 hectáreas en Putumayo.
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El plan, no obstante, se encontró con un primer obstáculo judicial. Un juez de Puerto Asís ordenó suspender provisionalmente las operaciones, llevando nuevamente al escenario judicial una política que también enfrenta cuestionamientos ambientales y sociales.
En el ministerio de Justicia, liderado por Iván Cancino, avanza una reforma al procedimiento penal que plantea eliminar la audiencia de imputación de cargos y reorganizar las etapas posteriores a una captura.
El objetivo del Gobierno es reducir los tiempos de los procesos y evitar que los casos se dilaten por trámites o vencimientos de términos.
A esta iniciativa se suma el Estatuto Antiterrorista que prepara el Ministerio del Interior, con el que el Ejecutivo busca ampliar las herramientas contra organizaciones criminales y establecer un tratamiento más severo para estructuras relacionadas con el narcotráfico y la violencia urbana.
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La estrategia de seguridad también se ha trasladado a las redes sociales. Para De la Espriella es tan importante el qué y el cómo, es decir, no basta con dar duros golpes contra el crimen sino saber comunicarlos. Eso ha generado polémica en algunos sectores, pero para la narrativa del Gobierno es efectiva la estrategia.