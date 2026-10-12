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De la Espriella acabó con comisión en Catar de exasesora de seguridad de Alcocer tras denuncias de Eva Ferrer

La capitana Daniela Lozano deberá presentarse en Colombia tras un llamado por parte de la Policía Nacional. Denuncian que su nombramiento diplomático tuvo que ver con lo que presuntamente conocía sobre la ex primera dama.

  • La capitana Kelly Daniela Lozano, jefa de seguridad de la ex primera dama, estaba en misión diplomática en Catar. Fotos: Semana y Colprensa
    La capitana Kelly Daniela Lozano, jefa de seguridad de la ex primera dama, estaba en misión diplomática en Catar. Fotos: Semana y Colprensa
Brian Ferney Valencia Ríos
Brian Ferney Valencia Ríos

Digital - Alcance

hace 3 horas
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El presidente Abelardo de la Espriella le ordenó formalmente al director de la Policía Nacional, general Jesús Alejandro Barrera, proceder con la cancelación inmediata de la comisión diplomática que cumplía la capitana Kelly Daniela Lozano en la Embajada de Colombia en Catar.

La capitana Lozano, quien durante la administración anterior estuvo al frente del esquema de seguridad de la ex primera dama Verónica Alcocer, deberá regresar a territorio nacional de manera urgente.

Esta decisión del Gobierno nacional se produce tras las explosivas declaraciones entregadas por Eva Ferrer, exasesora del gobierno Petro y persona cercana al entorno de Alcocer, durante una entrevista concedida a la revista Semana.

Allí, la exconsejera presidencial señaló directamente a la capitana Lozano y a Carolina Plata de ser las personas que supuestamente poseen un conocimiento exhaustivo sobre todos los desplazamientos, maniobras y movimientos ocurridos en el entorno de la ex primera dama durante los últimos cuatro años.

Lea también | Explosivas declaraciones de Eva Ferrer: dijo que Verónica Alcocer lideraba banda de tráfico de armas, drogas y lavado de activos

Según la española, dicha destinación diplomática de la capitana no fue fortuita, sino una maniobra ejecutada justo antes de la salida del poder de Gustavo Petro. “La tienen ahora en la Embajada de Catar. O sea, la dejan colocada antes de marcharse. Para mí, esas son dos personas que han estado en todo el camino de Verónica estos cuatro años”, dijo Ferrer al medio mencionado.

Una vez se conoció la instrucción del jefe de Estado, la Policía Nacional confirmó que la oficial tiene la obligación de presentarse de inmediato en Colombia. Asimismo, los mandos institucionales evalúan, al parecer, la posibilidad de aplicarle la figura administrativa de llamado a calificar servicios para disponer su retiro formal.

Esta medida hace parte de las acciones ordenadas por el mandatario frente a graves acusaciones en contra de Alcocer que incluyen el presunto uso indebido de aeronaves oficiales para el transporte de dinero en efectivo y sustancias ilícitas hacia Venezuela, así como presuntas irregularidades en contratos gubernamentales.

Asimismo, la Presidencia le ha solicitado a la Fiscalía, la Procuraduría, Corte Suprema de Justicia y agencias de Estados Unidos adelantar las investigaciones correspondientes para determinar las responsabilidades penales y disciplinares a las que haya lugar.

Siga leyendo: Angie Rodríguez detalla las agresiones que sufrió por parte de Alcocer y respalda denuncias de Eva Ferrer

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Preguntas y respuestas

¿Por qué ordenaron el regreso de la capitana Kelly Daniela Lozano desde Catar?
El presidente Abelardo de la Espriella ordenó cancelar su comisión diplomática y exigir su regreso a Colombia tras las declaraciones de Eva Ferrer, quien señaló que la oficial conocería detalles de los movimientos de Verónica Alcocer durante los últimos cuatro años.
¿Quién es Kelly Daniela Lozano y qué relación tiene con Verónica Alcocer?
Kelly Daniela Lozano es una capitana de la Policía Nacional que estuvo al frente del esquema de seguridad de Verónica Alcocer durante el gobierno de Gustavo Petro. Posteriormente, fue destinada a la Embajada de Colombia en Catar.
¿De qué presuntas irregularidades relacionadas con Verónica Alcocer se pidió investigar?
Las acusaciones incluyen el supuesto uso indebido de aeronaves oficiales para transportar dinero en efectivo y sustancias ilícitas hacia Venezuela, además de presuntas irregularidades en contratos gubernamentales. La información suministrada no establece que estos señalamientos hayan sido probados judicialmente.

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