Day Vásquez amplió su denuncia contra Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro; ¿cuál es el lío?

El drama judicial que enfrenta a Day Vásquez con su exesposo, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, parece no tener punto final. Lo que empezó como un proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito terminó convertido en un conflicto que ya involucra a terceros, cruces mediáticos, señalamientos en redes sociales y la apertura de nuevas investigaciones. La controversia, lejos de disiparse, se expande en varias direcciones. Puede leer: “Tú tienes cosas mías y yo cosas tuyas”: Nicolás Petro quiso sellar acuerdo de confidencialidad con Day Vásquez, según chats de 2022 Este jueves, Vásquez y su abogado, Alait Freja, acudieron a la sede de la Fiscalía en Barranquilla para ampliar la denuncia penal contra Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro. La actuación se desprende de la querella radicada a inicios de noviembre por los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento, hechos que, según la defensa de Vásquez, se habrían intensificado en redes sociales.

Freja explicó que la diligencia no concluyó y que la Fiscalía programó su continuidad para el próximo martes, fecha en la que aportarán nuevos elementos probatorios tanto sobre Carranza como sobre el propio Petro Burgos. “Lo que viene ocurriendo en redes sociales contra mi representada justifica plenamente esta acción penal”, afirmó el abogado al salir de la sede judicial.

El defensor señaló que el proceso se origina en los ataques y señalamientos que, asegura, su clienta ha soportado desde que decidió colaborar con la justicia. Parte de esos hechos se relacionan con un perfilamiento psicológico elaborado por la defensa de Nicolás Petro para usarlo como prueba en el juicio, documento que, según Vásquez, fue elaborado sin su consentimiento y excediendo los límites legales. Puede leer: Exclusivo: Habla exjefe de seguridad de Petro mencionado en chats entre Day Vásquez y Nicolás: “había dos mujeres extrañas” En paralelo, la defensa de Vásquez se alista para la audiencia del 27 de noviembre, en la que se discutirá la posible revocatoria del principio de oportunidad que la Fiscalía le otorgó. Freja insistió en que están preparados para enfrentar la solicitud. “No vemos legitimidad en la petición y estamos listos para controvertirla”, afirmó.

Así, mientras avanza el proceso principal contra el hijo del presidente, la disputa entre las partes continúa ramificándose, sumando denuncias y procedimientos que anticipan que esta batalla judicial está lejos de resolverse.

