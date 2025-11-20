Day Vásquez amplió su denuncia contra Alejandro Carranza, abogado de Nicolás Petro; ¿cuál es el lío?

El drama judicial que enfrenta a Day Vásquez con su exesposo, Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, parece no tener punto final. Lo que empezó como un proceso penal por presunto enriquecimiento ilícito terminó convertido en un conflicto que ya involucra a terceros, cruces mediáticos, señalamientos en redes sociales y la apertura de nuevas investigaciones. La controversia, lejos de disiparse, se expande en varias direcciones.
Puede leer: “Tú tienes cosas mías y yo cosas tuyas”: Nicolás Petro quiso sellar acuerdo de confidencialidad con Day Vásquez, según chats de 2022
Este jueves, Vásquez y su abogado, Alait Freja, acudieron a la sede de la Fiscalía en Barranquilla para ampliar la denuncia penal contra Alejandro Carranza, defensor de Nicolás Petro. La actuación se desprende de la querella radicada a inicios de noviembre por los delitos de injuria, calumnia y hostigamiento, hechos que, según la defensa de Vásquez, se habrían intensificado en redes sociales.