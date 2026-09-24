David Murcia se retractó de afirmaciones injuriosas contra De la Espriella: “el Gobierno anterior me ofreció ser gestor de paz”

David Murcia Guzmán, exdirector de cuestionada empresa DMG, se retractó de las acusaciones que formuló contra Abelardo de la Espriella durante la pasada campaña presidencial.

Murcia está recluido desde hace un mes en la cárcel de Palogordo, en Girón (Santander), purgando una sentencia de 22 años por lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero.

En una misiva enviada a la Fiscalía 63 Local de la Unidad de Conciliación Preprocesal, se retractó de una serie de acusaciones esgrimidas el 12 de febrero de 2026, durante una entrevista radial.

En la conversación, dijo que De la Espriella, quien en el pasado fungió como su abogado contractual, se habría apropiado de manera irregular de unos honorarios y habría conspirado en los trámites legislativos para transportar una gruesa suma de dinero.

Tras lo sucedido, De la Espriella instauró una querella en su contra, que por reparto le correspondió a la citada Fiscalía local.

“El doctor De La Espriella en ningún momento me solicitó, insinuó o propuso una suma de dinero destinada a ofrecer dádivas a congresistas o a cualquier servidor público con el fin de incidir en trámite legislativo alguno. Estas afirmaciones, tal y como las formulé en su momento, no son ciertas y fueron recomendaciones de personas cercanas al Gobierno anterior”, advirtió en la carta.

En cuanto a los honorarios, advirtió que “correspondieron a la justa contraprestación por las gestiones jurídicas que efectivamente prestó, en su momento, al grupo DMG Holding y en el ejercicio de mi defensa penal, sin que exista de su parte apropiación indebida de dinero alguno en mi perjuicio”.

Según su comunicado, “dichas manifestaciones estuvieron precedidas de expectativas que me fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno Nacional anterior, relacionadas con una eventual vinculación a la figura de gestor de paz y a la posibilidad de acceder, por esa vía, a mi libertad”.

Cuando DMG fue intervenida, 224.892 inversionistas reclamaban $1,2 billones. Tras depurar las solicitudes, 193.302 quedaron reconocidos como afectados y en 2009 recibieron $51.000 millones, correspondientes a los bienes que hasta ese momento habían sido identificados en la pirámide.

Sin embargo, 60.064 inversionistas todavía esperan una reparación, casi dos décadas después de la intervención de la pirámide de David Murcia Guzmán, quien cumple una condena de 22 años de prisión por lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero.

Hasta septiembre de 2026, la liquidación ha permitido entregar alrededor de $100.000 millones a los afectados. Los pagos se han concentrado en quienes tenían inversiones de hasta $600.000, según información publicada por El Tiempo.

La reparación de las víctimas se ha realizado con los bienes recuperados durante el proceso. De acuerdo con la liquidadora María Mercedes Perry, la Fiscalía ha entregado a la sociedad liquidadora 520 propiedades incautadas, que ya fueron vendidas o adjudicadas.

El problema es que no se han identificado nuevos bienes suficientes a nombre de David Murcia Guzmán o de sus socios, por lo que el proceso permanece en una especie de punto muerto.

“El proceso va en su última etapa: la venta de los bienes incautados o su adjudicación a los afectados cuando no es posible venderlos”, explicó Perry al medio citado.

¿Qué más se sabe?

La normativa establece que cuando un bien no puede ser vendido después de dos meses, debe ser adjudicado entre los afectados de manera proporcional.

Ese mecanismo, sin embargo, ha generado nuevos problemas para algunos de los inversionistas. Uno de los casos más recientes es el de un apartamento ubicado en el sector de Unicentro, en Bogotá, que terminó repartido entre 4.290 afectados. Cada uno recibió una participación cercana al 0,023 por ciento del inmueble, equivalente a unos $106.000.

Los afectados pueden renunciar a este tipo de adjudicaciones dentro de los cinco días hábiles siguientes a la publicación del estado por parte de la Superintendencia de Sociedades.

Sin embargo, algunos aseguran que no fueron notificados y terminaron apareciendo como propietarios de una parte de los inmuebles, con obligaciones tributarias asociadas.

Perry explicó además que los recursos que ingresan al proceso se distribuyen entre todos los acreedores que todavía tienen saldos pendientes. No hay pagos preferenciales ni un sistema basado en el orden en que fueron presentadas las reclamaciones.

DMG fue intervenida en 2008 por captación ilegal de dinero. Su fundador, David Murcia Guzmán, cumple una condena de 22 años de prisión en Colombia por lavado de activos agravado y captación masiva y habitual de dinero.

En agosto de 2026 fue trasladado de la cárcel La Picota, en Bogotá, a la cárcel de máxima seguridad de Palogordo, en Girón, Santander.

Mientras Murcia continúa cumpliendo su condena, 60.064 inversionistas siguen esperando una reparación, casi dos décadas después de que entregaron su dinero a la empresa.

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