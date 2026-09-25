Tailandia ratifica cadena perpetua contra Daniel Sancho por asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta

La Justicia de Tailandia confirmó este viernes la condena a cadena perpetua contra el español Daniel Sancho por el asesinato premeditado del cirujano colombiano Edwin Arrieta, ocurrido en agosto de 2023 en la isla de Koh Pha Ngan. El Tribunal de Apelaciones de Phuket rechazó el recurso presentado por la defensa de Sancho, que buscaba repetir el juicio o realizar una nueva audiencia con testigos adicionales. La decisión fue comunicada durante una sesión a puerta cerrada y remitida al Tribunal Provincial de Samui para su lectura ante las partes autorizadas. El caso en su momento conmocionó a toda Colombia por la sevicia con la que fue cometido el crimen del ciudadano español.

La reacción de la familia de Edwin Arrieta

Los familiares del cirujano colombiano, representados por Ospina Abogados, recibieron con respeto la decisión y destacaron que la Justicia tailandesa mantuvo la responsabilidad penal establecida contra Sancho. Beatriz Uriarte, socia directora de Ospina Abogados, aseguró a Europa Press: “Nos congratulamos por el resultado del trabajo desarrollado en coordinación con los abogados en Tailandia”. La abogada también resaltó el trabajo conjunto de los equipos jurídicos de Colombia, Tailandia y España durante el proceso. Según Europa Press, la firma también destacó que “la colaboración y el trabajo conjunto han sido fundamentales durante todo este proceso”.

La defensa de Daniel Sancho había solicitado repetir el juicio y presentar nuevos testigos, pero el Tribunal de Apelaciones de Phuket rechazó el recurso. Foto: SOMKEAT RUKSAMAN/EFE

El despacho informó que revisará ahora la resolución, especialmente sus efectos y los asuntos que aún permanecen pendientes dentro del procedimiento. En su pronunciamiento, la familia también dejó claro que no busca venganza. “Nadie busca venganza y nada puede devolver a Edwin a su familia ni reparar el sufrimiento causado”, señaló el bufete, que pidió reconocer los hechos, asumir las responsabilidades y pedir perdón.

¿Qué pasó con Edwin Arrieta?

Durante el juicio, Sancho sostuvo que Arrieta murió accidentalmente durante una discusión y aseguró que actuó en defensa propia. La investigación, sin embargo, estableció que el cirujano colombiano murió degollado y que posteriormente su cuerpo fue desmembrado y distribuido en diferentes lugares, incluido el mar. Entre las pruebas presentadas estuvieron las cámaras de seguridad que registraron a Sancho comprando cuchillos y otros elementos antes del crimen, además de testimonios y análisis forenses. El tribunal concluyó que hubo premeditación y tuvo en cuenta las compras realizadas antes del asesinato y las acciones posteriores para ocultar el cuerpo. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. La confirmación de la sentencia mantiene vigente la cadena perpetua contra Sancho por el asesinato de Edwin Arrieta. Lea también: Alias Araña, cabecilla de Comandos de Frontera, será extraditado: así pasó de “gestor de paz” con Petro a preso en EE. UU.

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