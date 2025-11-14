Otro revés para Daniel Quintero: Registraduría rechazó apelación y no podrá inscribir comité de recolección de firmas

Luego de varios intentos, la Resgistraduría Nacional le negó al exalcalde de Medellín Daniel Quintero inscribir su comité recolector de firmas, con el que buscaría aspirar a la Presidencia en 2026. Esta decisión se produjo después de que Quintero presentara un recurso de apelación, sin embargo, el expediente pasó a segunda instancia y se tomó esta decisión. En contexto: Registraduría rechaza recurso de reposición de Quintero y ratifica que no puede inscribirse por firmas a las presidenciales Ante esto, el exacalde se pronunció a través de sus redes sociales, asegurando que “quieren pararnos de todas las formas, pero no nos vamos a rendir”. Esto, porque ya ha intentado en varias ocasiones inscribir su comité “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos”, pero se le ha negado. “Hoy quieren pararnos de todas las formas, pero no nos vamos a rendir. Hoy mismo vamos a interponer tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, que hoy negó nuevamente un nuevo intento, una nueva solicitud, para que nos dejaran participar en las elecciones presidenciales”, dijo.

Según expresó, la Registraduría Nacional habría, durante más de tres semanas, entorpecido el avance de su inscripción de firmas. “La Registraduría no solo dilató el proceso, nos quitó tiempo para recoger firmas, sino que convirtió la consulta en un Frankenstein”, aseguró. También, según Quintero, esta situación estaría afectando a otro dirigente del pacto: “Advierto que no soy solo yo, sino también Iván Cepeda los que estamos en riesgo”, concluyó.

Como ya lo ha hecho antes, Quintero le echó la culpa de la renuncia a participar en su consulta al “caos institucional” que hubo alrededor del proceso. “Mi renuncia a la consulta fue una reacción al desorden y los evidentes intentos del CDN y la Registraduría por torpedear el proceso”, señaló. Finalmente, anunció que acudirá ahora a otro nuevo proceso judicial: interpondrá una tutela para ver si alcanza su objetivo de participar en las elecciones presidenciales del próximo año.

El proceso fallido

El pasado 11 de noviembre, La Registraduría Nacional del Estado Civil confirmó su decisión de rechazar la inscripción del comité inscriptor del grupo con el cual el exalcalde de Medellín Daniel Quintero, habría buscado postular su candidatura presidencial para las elecciones del 2026. La determinación quedó en firme mediante la Resolución 14125 del 11 de noviembre de 2025, que resolvió no acoger el recurso de reposición presentado por Quintero el pasado 7 de noviembre. Amplíe la noticia: Dos golpes a Quintero: juez y Registrador le dicen ‘no’ para las elecciones de 2026 De acuerdo con el documento, la Registraduría mantuvo la validez de la Resolución 13881 que había negado el registro del comité inscriptor “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos” al considerar que no se cumplían los requisitos legales para la conformación del grupo de ciudadanos que pretendía avalar la aspiración presidencial del exmandatario. “(...) Por medio de la cual se resolvió rechazar el registro del comité inscriptor del grupo significativo de ciudadanos denominado “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos” que postuló la inscripción del señor Daniel Quintero Calle a la presidencia de la República”, se lee dicha resolución.

Resolución de la Registraduría confirma que Quintero no podrá inscribir comité de recolección de firmas.

Este pasado martes, 11 de noviembre, ya se le había anunciado sobre esta decisión a Quintero. “Y en consecuencia, remítase la totalidad del expediente, junto con la presente decisión al Ad quem, para que en marco de sus competencias proceda a resolver la apelación presentada por el recurrente”, explicó el documento. La entidad ya había determinado que Quintero, por su inscripción en la consulta del Pacto Histórico, no podía promover una candidatura independiente a través del sistema de recolección de firmas, como era su intención. Tras esa determinación, hoy, se le anunció al exalcalde que ese recurso de apelación se le habría denegado. Lea también: Fact-checking: Las mentiras de Quintero al querer desmarcarse de la consulta del Pacto a la que se retiró tarde, ¿fue válido? Y es que Quintero, en octubre, antes de que se realizara la consulta del Pacto Histórico, se bajó de esta. El argumento que utilizó en su momento, fue que el Consejo Nacional Electoral no había dado las garantías suficientes para estar seguro de que podía participar en la consulta interpartidista de marzo con los candidatos del Frente Amplio. Su retiro, sin embargo, no fue comunicado a tiempo a la Registraduría, por lo cual la foto de Quintero apareció en el tarjetón de la consulta y obtuvo más de cien mil votos.

Bloque de preguntas y respuestas