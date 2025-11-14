Otro revés para Daniel Quintero: Registraduría rechazó apelación y no podrá inscribir comité de recolección de firmas

Luego de varios intentos, la Resgistraduría Nacional le negó al exalcalde de Medellín Daniel Quintero inscribir su comité recolector de firmas, con el que buscaría aspirar a la Presidencia en 2026.
Esta decisión se produjo después de que Quintero presentara un recurso de apelación, sin embargo, el expediente pasó a segunda instancia y se tomó esta decisión.
En contexto: Registraduría rechaza recurso de reposición de Quintero y ratifica que no puede inscribirse por firmas a las presidenciales
Ante esto, el exacalde se pronunció a través de sus redes sociales, asegurando que “quieren pararnos de todas las formas, pero no nos vamos a rendir”. Esto, porque ya ha intentado en varias ocasiones inscribir su comité “Reset Total Contra el Narco y los Corruptos”, pero se le ha negado.
“Hoy quieren pararnos de todas las formas, pero no nos vamos a rendir. Hoy mismo vamos a interponer tutela contra la Registraduría Nacional del Estado Civil, que hoy negó nuevamente un nuevo intento, una nueva solicitud, para que nos dejaran participar en las elecciones presidenciales”, dijo.