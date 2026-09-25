Cuatro mineros murieron tras explosión en mina de carbón en Santander; ya fueron identificados

El jueves 24 de septiembre se presentó una emergencia en una mina subterránea de carbón de la vereda El Carmen, en Landázuri, Santander. Una explosión dejó atrapados a cuatro trabajadores, quienes posteriormente fueron encontrados sin vida.
Las víctimas fueron identificadas como Óscar Jhovanny Dávila Quiguanas, de 49 años; Michel Dávila Díaz, de 19; Jorge Mosquera, de 65, y Leonardo Antonio Vargas Hernández, de 21 años.
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El hecho fue reportado inicialmente por la Agencia Nacional de Minería (ANM), que informó que cuatro personas habían quedado atrapadas dentro del socavón. La entidad activó sus protocolos y desplazó hacia la zona un equipo de Salvamento y Seguridad Minera, acompañado por una cuadrilla de socorredores de Invercoa.
“Todos los esfuerzos están concentrados en un propósito, proteger la vida y lograr la ubicación de los mineros”, escribió la entidad en X horas antes.