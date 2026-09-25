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Cuatro mineros murieron tras explosión en mina de carbón en Santander; ya fueron identificados

Ocurrió en una mina subterránea de carbón en la vereda El Carmen, en Landázuri, Santander. El municipio acumula al menos 11 emergencias mineras desde noviembre de 2023, con 18 personas fallecidas.

  • La explosión ocurrió en una mina subterránea de carbón ubicada en la vereda El Carmen, en Landázuri, Santander. Foto: El Colombiano
    La explosión ocurrió en una mina subterránea de carbón ubicada en la vereda El Carmen, en Landázuri, Santander. Foto: El Colombiano
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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El jueves 24 de septiembre se presentó una emergencia en una mina subterránea de carbón de la vereda El Carmen, en Landázuri, Santander. Una explosión dejó atrapados a cuatro trabajadores, quienes posteriormente fueron encontrados sin vida.

Las víctimas fueron identificadas como Óscar Jhovanny Dávila Quiguanas, de 49 años; Michel Dávila Díaz, de 19; Jorge Mosquera, de 65, y Leonardo Antonio Vargas Hernández, de 21 años.

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El hecho fue reportado inicialmente por la Agencia Nacional de Minería (ANM), que informó que cuatro personas habían quedado atrapadas dentro del socavón. La entidad activó sus protocolos y desplazó hacia la zona un equipo de Salvamento y Seguridad Minera, acompañado por una cuadrilla de socorredores de Invercoa.

“Todos los esfuerzos están concentrados en un propósito, proteger la vida y lograr la ubicación de los mineros, escribió la entidad en X horas antes.

Mientras llegaban los equipos especializados, la comunidad y los bomberos voluntarios de Landázuri iniciaron las labores para recuperar a los trabajadores. Los socorredores mineros y el personal de la ANM se sumaron posteriormente al operativo. Las labores permitieron recuperar los cuerpos de los cuatro mineros.

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El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), dispuso el traslado de las víctimas hasta Cimitarra, donde se adelantarán los actos urgentes y las diligencias judiciales correspondientes. De acuerdo con Blu Radio, El propietario de la mina asumió la responsabilidad y la logística para el traslado de los cuerpos, mientras avanzan las investigaciones para establecer qué provocó la explosión y cuáles fueron las condiciones en las que ocurrió la emergencia.

El caso de la vereda El Carmen se suma a otros accidentes registrados en minas de carbón de Landázuri. Entre el 8 de noviembre de 2023 y el 24 de septiembre de 2026 se han reportado al menos 11 incidentes en minas de carbón del municipio, que dejan 18 personas fallecidas y 15 heridas.

Uno de los casos ocurrió en noviembre de 2023, cuando cinco trabajadores quedaron atrapados en una mina de carbón. Dos de ellos murieron. En febrero de 2024 se presentó otra emergencia en una explotación ubicada en la vereda La Soledad. Dos mineros quedaron atrapados y fueron rescatados por sus compañeros. Ambos sufrieron quemaduras y posteriormente fueron trasladados a centros asistenciales.

En contexto: Dos mineros resultaron con graves quemaduras tras explosión en una mina de carbón en Santander: así los rescataron

El antecedente más reciente ocurrió el 9 de junio de 2026, cuando dos mineros murieron en un derrumbe registrado en el corregimiento de Plan de Armas, cerca del cementerio de este centro poblado, en la Serranía de los Yariguíes.

Con la emergencia de El Carmen, Landázuri registra dos accidentes mineros mortales durante 2026, con seis trabajadores fallecidos. Según la información suministrada, casi la totalidad de las explotaciones de carbón del municipio se realizaría sin títulos mineros ni licencia ambiental.

Lea más: Tragedia en Santander: dos mineros murieron tras derrumbe en una mina de carbón en Landázuri

Otro accidente minero dejó dos muertos en Titiribí

El Ministerio de Minas y Energía también se pronunció sobre otro accidente minero ocurrido en Santander y Antioquia. En el caso de Titiribí, Antioquia, la cartera expresó sus condolencias por la muerte de dos trabajadores en la mina de carbón La Colina, registrada durante la madrugada del miércoles 23 de septiembre.

“Expresamos nuestras condolencias ante el fallecimiento de dos mineros, ocurrido en la madrugada del miércoles 23 de septiembre en la mina de carbón La Colina, ubicada en zona rural de Titiribí”, señaló el Ministerio.

La cartera reiteró su “compromiso con la seguridad y la protección de la vida” de quienes trabajan en la actividad minera y manifestó su acompañamiento a las familias, compañeros y a la comunidad de Titiribí.

No se vaya sin leer: Se confirma la muerte de seis trabajadores tras explosión en mina de Cucunubá, Cundinamarca

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Quiénes fueron los cuatro mineros que murieron en la explosión de Landázuri?
Los mineros fueron identificados como Óscar Jhovanny Dávila Quiguanas, Michel Dávila Díaz, Jorge Mosquera y Leonardo Antonio Vargas Hernández.
¿Dónde ocurrió la explosión de la mina de carbón en Santander?
La explosión ocurrió en una mina subterránea de carbón ubicada en la vereda El Carmen, en Landázuri, Santander, el jueves 24 de septiembre de 2026.
¿A dónde fueron trasladados los cuerpos de los mineros de Landázuri?
Los cuerpos fueron trasladados a Cimitarra, Santander, por disposición del Cuerpo Técnico de Investigación, para realizar los actos urgentes y las diligencias judiciales correspondientes.

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