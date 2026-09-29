De la Espriella designó a Cristina Lombana como su secretaria de Transparencia, ¿mensaje para Benedetti?

El presidente Abelardo de la Espriella anunció la designación de la magistrada Cristina Lombana como secretaria de Transparencia de la Presidencia de la República, cargo que asumirá una vez concluya su periodo en la Corte Suprema de Justicia, previsto para inicios de octubre.
A través de un mensaje en su cuenta de X, el mandatario señaló que la llegada de Lombana hace parte de una estrategia para reforzar la capacidad del Estado en la lucha contra la corrupción y el control de los recursos públicos.
“Con la magistrada Lombana vamos a estructurar y articular un bloque de búsqueda contra la corrupción, con toda la capacidad institucional del Estado para perseguir a quienes hayan saqueado o pretendan saquear los recursos públicos”, afirmó De la Espriella.
Cabe recordar que la magistrada Lombana fue quien ordenó el allanamiento de la exclusiva residencia del exministro del Interior Armando Benedetti, ubicada en el sector de Lagos de Caujaral, en Barranquilla, durante el año pasado.
Por lo que su designación también podría interpretarse como un nuevo movimiento en contra de figuras cercanas al gobierno de Gustavo Petro.