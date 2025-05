Magistrada de la Corte advirtió irregularidades en pruebas recopiladas contra Name y Calle en caso Ungrd

Name es señalado de recibir hasta 3.000 millones de pesos en sobornos –mientras se desempeñó como presidente del Senado– para favorecer, a cambio, la agenda legislativa del Gobierno. Calle, por su parte, habría recibido 1.000 millones para el mismo fin.

Lombana puso en duda los testimonios y señala que no hay manera de contrastarlos. Advierte que Sneyder Pinilla no fue testigo directo de la supuesta entrega de dinero.

“Olmedo de Jesús López en su condición de director de la Unidad para la Gestión del Riesgo le ordenó a Sneyder Augusto Pinilla la entrega de dinero que la misma se materializó valga decir, que en efecto está demostrado que Iván Leónidas Name recibió el efectivo es incontrastable que no se corresponde con lo aprobado hasta la fecha Además, subrayó que Sneyder Pinilla no fue testigo presencial de la supuesta entrega de dinero al senador Iván Name, por lo que su testimonio carece de la fuerza probatoria directa requerida para sustentar una acusación de esta magnitud”, se lee en el salvamento.

Entérese: Olmedo López deberá devolver $724 millones por corrupción en la UNGRD

Otra de las preocupaciones de la magistrada es la ausencia de un análisis sobre el delito de financiación de campañas con fuentes prohibidas.

“De otro lado también se tiene que reiteradamente se dice por la mayoría en La providencia de la cual ´me aparto´ que el dinero supuestamente recibido por Iván Name era para financiar la campaña electoral del consejo de su hija María clara Name Rodríguez”.

Lombana advirtió que no está probado que Sneyder Pinilla habría entregado recursos al senador Iván Name para apoyar la campaña de su hija, María Clara Rodríguez. La Sala todavía no se ha pronunciado sobre estos cuestionamientos.