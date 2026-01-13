“2026 será crítico en salud y gobierno Petro es el victimario”: vocero Pacientes de Alto Costo

La recta final del gobierno del presidente Gustavo Petro está cerca. O lejos. Depende de a quién se le pregunte. La respuesta de los gremios de pacientes podría apuntar más a que está lejos y por eso algunas hasta llevan un conteo de lo que le falta para terminar. Bajo esa mirada es que el presidente de la asociación Pacientes de Alto Costo, Néstor Álvarez, hace un análisis sobre lo que le espera al sistema de salud en Colombia para 2026. Si bien el país estará concentrado en las elecciones legislativas (marzo) y presidenciales (mayo y junio), el activista advierte que la situación se pondrá peor y con más víctimas. En entrevista con EL COLOMBIANO mencionó sus perspectivas de lo que enfrentará el próximo presidente y no duda en calificar de “victimario” al gobierno Petro.

¿Cómo pinta 2026 para el sistema de salud?

“Indiscutiblemente, va a ser el año más crítico desde el punto de vista de la violación de derechos fundamentales de la salud en Colombia en los últimos 30 o 40 años, teniendo en cuenta que es un año electoral y que es una confrontación dentro de la negligencia del Gobierno actual de permanecer con EPS intervenidas deteriorando cada día más el derecho a la salud. Entonces, consideramos que va a ser un año muy crítico desde el punto de vista de derechos humanos y podremos estar esperando que habrá mayor número de víctimas, donde el victimario principal ha sido el Gobierno actual por la toma de decisiones que ha hecho en desfinanciar la UPC de 2025 y de 2024 y por desinformar al país”. Puede leer: Tanta gente no recibe sus medicamentos, que Supersalud lanzó “plan de choque”

¿Cuál punto considera que ha sido el mayor foco de información sobre el sistema?

“Yo creo que la mayor desinformación es decir que han hecho la mayor inversión de salud en la historia de Colombia, pues cada año siempre cualquier gobierno va a ser la mayor inversión. Aunque suba el peso, siempre será la mayor. La desinformación ha consistido en decir que quitaron plata del aseguramiento y la asignaron para infraestructura hospitalaria, sobre la que nadie estaría en contra, y para una estrategia de equipos básicos de salud a costa de dejar pacientes de patologías crónicas sin medicamentos ni atención”.

¿Cuál cree que va a ser el principal reto en salud del próximo Congreso de la República?

“Yo creo que Colombia y el próximo Congreso tienen un gran reto: es cómo disminuir la corrupción en el país. Los pacientes hemos asumido las consecuencias siempre de la corrupción del sistema de salud, la pérdida de dinero y eso creo que es el principal reto del Congreso y de los que van a legislar. Pero ninguna de las campañas presidenciales ni de congresistas lo quiere abordar y creo que eso va a afectar bastante”.

¿Y cuál es el principal reto del próximo presidente?

“Creo que el gran reto es decir la verdad de lo que pasó en el sistema de salud y para eso creo que la información va a ser básica para mostrar y dejar registrado en la historia el alto grado de violación del derecho a la salud en Colombia”.

¿Qué es lo primero que tiene que hacer el próximo gobierno para abordar la crisis de salud?

“Tiene que establecerse una mesa de crisis. Así como se establecieron en el momento del sistema bancario y para el proceso de paz, es urgente establecer una mesa con todos los actores del sistema y donde cada uno aportemos el sacrificio para poder sobreaguar el sistema en los próximos cuatro años. ¿Eso qué significa? Que algunos sacrifiquen utilidad, otros cartera, otros tendremos que aprender a utilizar mejor el sistema y disminuir la corrupción”.

¿Qué papel puede tener la Corte Constitucional en este año?

“Yo creo que va a ser otra vez un papel muy importante porque nosotros siempre hemos afirmado que el sistema ha sido el hijo ajeno que nunca ha querido el Estado colombiano y la Corte ha sido la que, desde la sentencia T-760, ha obligado a los gobiernos a garantizar el goce efectivo del derecho y creo que seguirá siendo la Corte la que marque el camino de disminuir la violación del derecho a la salud en Colombia y aumentar el goce efectivo ante la indiferencia del Estado y de todos los gobiernos durante las diferentes crisis que hemos tenido desde la Ley 100”.

Según la Federación Colombiana de Enfermedades Raras, en 2025 murieron 2.033 de esos pacientes por problemas de esta crisis. ¿Cree que al Gobierno no le duelen esos muertos?

“Yo creo que hemos pasado al cinismo. Es una crisis de la democracia colombiana donde el cinismo hace parte de la contienda electoral: el que cae más en el cinismo y en negar la verdad de los problemas del país es la tendencia que la gente está aceptando más y eso es exactamente lo que el país no puede seguir permitiendo”.

¿Cómo enfrentar lo que queda del Gobierno Petro?