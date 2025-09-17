Corte Constitucional da último plazo a la Cámara para entregar actas de la reforma pensional

No habrá más prórrogas. Este miércoles la Corte Constitucional accedió a prolongar los tiempos para que la mesa directiva de la Cámara de Representantes remita las actas de las plenarias extraordinarias en las que supuestamente se subsanó el trámite de la reforma pensional. Sin embargo, el alto tribunal advirtió que no permitirá más largas y el plazo será el próximo viernes 19 de septiembre.
