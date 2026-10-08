Corte abre indagación contra integrantes de la Comisión de Acusación por caso que involucra a Uribe

La Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes por el presunto delito de prevaricato por acción.
La actuación, según dio a conocer Red +, busca establecer si hubo decisiones contrarias a la ley en medio de la disputa con la Fiscalía por la competencia para investigar al expresidente Álvaro Uribe por las masacres de El Aro y La Granja.
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El conflicto se originó luego de que la Comisión solicitara trasladar el expediente a esa instancia legislativa, petición que la Fiscalía rechazó al sostener que conserva la competencia para adelantar el proceso.
Otro de los medios que informó al respecto es Cuestión Pública, que dio a conocer que la indagación contra integrantes de la Comisión de Acusación de la Cámara también está relacionada con el asesinato del defensor de derechos humanos Jesús María Valle, ocurrido en 1998, además de las masacres paramilitares de La Granja (1996) y El Aro (1997).
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Según el medio, la denuncia por presunto prevaricato por acción fue presentada el 3 de septiembre por el abogado Omar Alberto Franco Becerra, luego de que congresistas solicitaran a la Fiscalía trasladar el caso contra Álvaro Uribe a esa comisión.
El asunto fue repartido al magistrado César Augusto Reyes, quien abrió indagación previa para establecer si los hechos denunciados ocurrieron y si podrían constituir un delito.