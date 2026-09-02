¿Qué sigue en el caso Miguel Uribe tras fallo que obliga a la UNP a disculparse con la familia?

El Gobierno de Gustavo Petro se descachó en el manejo público que le dio al caso del magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay y ahora deberá ofrecer disculpas a su familia.
Esa es una de las principales conclusiones de un fallo sin precedentes que, por primera vez desde que ocurrió el atentado, cuestiona de fondo la manera como las autoridades manejaron públicamente información relacionada con el caso, especialmente desde la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Desde que ocurrió el crimen, ninguna autoridad en el país se había referido de fondo a esos pronunciamientos, varios de los cuales fueron cuestionados por la familia por considerar que terminaban revictimizándola.
Eso cambió ayer, cuando la Corte Constitucional le dio un duro jalón de orejas al entonces director de la UNP, Augusto Rodríguez, por la manera como manejó públicamente información relacionada con el esquema de seguridad del entonces precandidato presidencial.
Cuando Miguel Uribe fue atacado a tiros, el 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito de Bogotá, durante un evento político, su familia tuvo que ver cómo desde el Gobierno Petro casi que se intentaba poner la responsabilidad del hecho sobre el propio senador, mientras se buscaba desviar la atención de las responsabilidades que podían tener las autoridades a cargo de su seguridad.