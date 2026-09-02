Así rajó la Corte al gobierno Petro por el manejo público que le dio al caso de Miguel Uribe

El gobierno de Gustavo Petro se descachó en el manejo comunicacional y público que le dio al caso por el magnicidio del senador Miguel Uribe Turbay. Es la principal conclusión de un fallo sin precedentes que, por primera vez desde que ocurrió el atentado, deja claro que varias de las declaraciones hechas por las autoridades, en especial desde la UNP, fueron injustificadas y se salieron de contexto.
Y es que desde que ocurrió el crimen, ninguna autoridad en el país se había referido de fondo a ese tema, especialmente a las múltiples declaraciones públicas, que en varios momentos fueron cuestionadas por revictimizantes o por no tener justificación.