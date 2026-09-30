Corte Constitucional defiende sus decisiones tras mención de Vladimir Fernández en chats que lo salpican en escándalo de la UNGRD

La Corte Constitucional emitió un comunicado donde responde a una publicación periodística relacionada con uno de sus magistrados y aseguró que las decisiones de la corporación mantienen plena validez, al tiempo que reiteró que sus integrantes están cobijados por la presunción de inocencia mientras avanzan las actuaciones de las autoridades competentes.

A través de un comunicado, la Corte señaló que los magistrados deberán atender cualquier requerimiento que hagan las autoridades y colaborar dentro del marco del debido proceso.

“Los magistrados y las magistradas están amparados por la presunción de inocencia y siempre deberán estar prestos a dar las explicaciones que haya lugar ante las autoridades correspondientes, en caso de que sean requeridos conforme a la ley”, indicó la corporación.

El pronunciamiento del alto tribunal se conoce después de que la revista Cambio revelara una serie de conversaciones atribuidas al magistrado Vladimir Fernández y a Olmedo López, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), condenado por hechos de corrupción relacionados con esa entidad.

Según las publicaciones, los chats se habrían extendido durante el periodo en que Fernández pasó de desempeñarse como secretario jurídico de la Presidencia a ocupar una silla en la Corte Constitucional.

Las revelaciones han generado cuestionamientos sobre la relación entre ambos funcionarios y llevaron a que la Sala Plena de la Corte analizara la situación en una sesión realizada este miércoles.

Sin embargo, en su comunicado, la corporación evitó referirse de manera expresa al magistrado o al contenido de las conversaciones divulgadas.

“La Corte Constitucional está atenta a la actuación de las autoridades competentes y respetará en su integridad las determinaciones que conforme a su autonomía llegaren a adoptar”, señaló.

Uno de los principales mensajes del comunicado busca despejar cualquier duda sobre el funcionamiento de la corporación y la legitimidad de sus fallos.

Además, la Corte recordó que sus decisiones son producto de deliberaciones colectivas y no dependen de circunstancias personales de alguno de sus miembros.

“Las decisiones judiciales de la Corte Constitucional son colegiadas y su validez no se compromete por situaciones de carácter personal de sus integrantes. Ellas son el resultado de un riguroso proceso de deliberación jurídica llevado a cabo en el seno de la Corporación”.