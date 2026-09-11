Corte Constitucional avaló el uso de datos biométricos para expedir el pasaporte sin violar la intimidad; así funcionaría

La Corte Constitucional avaló este viernes 11 de septiembre la solicitud de datos biométricos en el trámite de la expedición de pasaportes, al fallar una acción de tutela presentada por una ciudadana que se negaba a cumplir este requisito al momento de viajar.
Y es que la demandante aseguraba que se trataba de una exigencia innecesaria porque la Registraduría ya cuenta con esa información y la podría suministrar a la Cancillería. Además, argumentó que la exigencia de esa información atentaba contra su intimidad y otros derechos como el hábeas data.
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Una sala de decisión de casos de tutela, integrada por la magistrada Lina Marcela Escobar Martínez y los magistrados Vladimir Fernández Andrade y Juan Carlos Cortés González, que la presidió, concluyó que esta exigencia no desconoce los derechos fundamentales a la intimidad y al habeas data.