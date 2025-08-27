Corte Constitucional admite demanda contra el acuerdo de zona binacional firmado entre Maduro y Petro

La Corte Constitucional admitió la primera demanda que busca la nulidad del memorando firmado entre Gustavo Petro y Nicolás Maduro que estableció una ‘Zona binacional’ entre Colombia y Venezuela.
De acuerdo con la demanda establecida por el ciudadano David Gómez, se argumenta que esto se trataría de un tratado internacional, por lo que dicho acuerdo debió pasar por el Congreso de la República.
En el trámite legal se argumenta que el memorando suscrito con el régimen venezolano “contiene cláusulas de cooperación binacional en materia de desarrollo, seguridad, infraestructura, comercio e integración territorial, lo que le otorga naturaleza de tratado internacional”, por lo que haberlo aprobado sin el debido estudio del legislativo estaría vulnerando el “principio de separación de poderes y el control democrático de la política exterior”.
Adicional a esto, el documento de la demanda justifica que “aun cuando el acto jurídico acusado no tiene carácter vinculante, su implementación puede tener: efectos concretos y nocivos para la soberanía nacional y los derechos colectivos, razón por la cual se debe aplicar un control de constitucionalidad preventivo”.