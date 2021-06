Corresponsabilidad: reto del Gobierno

La abogada Trujillo explica que este convenio es el último de la OIT que hace alusión al tema de acoso y violencia y que ya la Oficina de Relaciones Internacionales envió a la Comisión Segunda del Senado el documento para iniciar trámites, lo que implicaría “la obligación de adecuar nuestra normatividad, para ampliar, por ejemplo, la cobertura de medidas como la Ley 1010 que solo cobija a quienes tienen contrato de trabajo”. Robledo dice que este tratado “obligaría al país a desarrollar herramientas, no solo normativas, sino de política pública y en general de cambio cultural para evitar acoso y violencia, pero no hemos visto voluntad por parte del Gobierno de suscribirlo”. Londoño dice que, de no hacerlo, “nos cuestionaríamos la coherencia entre lo que el país dice buscar y lo que hace para lograrlo”.