“Yo no me puedo pronunciar ante eso, me acaban”: el comentario del coronel Ávila, salpicado por chuzadas, horas antes de morir El coordinador de protección anticipativa de la Presidencia habló con una periodista y con el coronel Carlos Feria, quien dirige la Casa Militar, antes de morir en extrañas circunstancias el pasado viernes 9 de junio.

La primera hipótesis de la muerte del coronel Dávila es un suicidio. FOTOS: COLPRENSA