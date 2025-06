EL COLOMBIANO pudo constatar que, aun cuando el ministro del Interior, Armando Benedetti, intentó persuadirlos para salir de la plenaria, al menos tres congresistas fueron decisivos para mantener el quorum. Por un lado, los senadores Fabián Díaz, de la Alianza Verde, y Guido Echeverry, de En Marcha, quienes votaron sí a la consulta. A ellos se sumó el senador de La U Antonio José Correa.

Se trata de congresistas que, aun en contra de las directrices de sus partidos, han actuado en línea con el Ejecutivo y han respaldo de forma irrestricta varios de los proyectos del petrismo. No obstante, ahora el Gobierno –según pudo confirmar este diario con fuentes de primer orden– los señala sin ambages de haber actuado en su contra.

El senador Fabián Díaz –quien inclusive fue el que presentó semanas atrás la apelación que permitió revivir la reforma laboral–, defendió su postura e instó a respetar la palabra empeñada, pues el compromiso era aprobar la reforma y luego hundir la consulta 2.0: “Aquí estamos y acá nos quedamos, honrando la palabra. Hoy en día lamentablemente ese honor de la palabra se ha terminado perdiendo y no debería ser. No podemos actuar bajo trampas, artimañas, salirnos y no honrar la palabra”.