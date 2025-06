Habla uno de los senadores a los que Petro acusó de traición: “mi lealtad está con el país y con el pueblo colombiano”

Si bien había un acuerdo para que, una vez se tramitara el proyecto, la plenaria discutiera y hundiera la consulta popular 2.0, el Ejecutivo apostó por disolver el quorum y tratar de posponer la votación. La ‘jugadita’ causó malestar entre bancadas independientes y oposición que, al final, se las arreglaron para mantener a los congresistas en el recinto.

El resultado fue tajante: 52 votos en contra de la consulta y dos a favor. El presidente Gustavo Petro reaccionó con dureza y reclamó que hubo senadores aliados que, en contravía de la directriz que les dio el propio ministro del Interior, Armando Benedetti, se quedaron en el Capitolio y traicionaron al Gobierno. “No eran tan amigos”, alegó el mandatario.

El senador Guido Echeverri, de En Marcha –el mismo movimiento del exministro Juan Fernando Cristo–, fue uno de ellos. En diálogo con EL COLOMBIANO, el congresista alegó por una “presión indebida” y un “chantaje inaceptable”. Defiende que, por encima de cualquier presión, “está la institucionalidad”. Además de defender que haya mantenido su palabra de honrar los acuerdos, ratifica que su lealtad está con el país.

Una de las estrategias del Pacto fue disolver el quorum para evitar que se hundiera la consulta popular 2.0. Usted habló durante varios minutos con el ministro del Interior, ¿qué le decía?, ¿hubo alguna presión para ausentarse de la sesión?

El ministro quería que no hubiera quorum. Me estaba contando que el presidente había decidido que no retiraría la propuesta de consulta hasta tanto no se hiciera la conciliación del proyecto de reforma laboral en Cámara y Senado. Yo considero que por encima de cualquier presión está la institucionalidad. Y en ese sentido, creo que mi conducta independiente se concretó ahí cuando no dejamos que el quorum se desbaratara y luego cuando voté en contra de la consulta.