¿Qué es la “constituyente universitaria” de la Universidad Nacional?

Esta semana ha sido crítica para la Universidad Nacional sede Bogotá. El 20 de noviembre, el Consejo de Estado emitió un fallo que anuló el nombramiento del rector Leopoldo Múnera, lo que desató una pelea política dentro de la institución entre quienes defienden el proyecto educativo de Múnera, y quienes aseguran que su llegada a la rectoría de la universidad fue irregular y aquel puesto le correspondía a José Ismael Peña.
Recientemente, la Mesa Constituyente Universitaria (Mecun), se pronunció en contra de aquel fallo, asegurando que violaba la autonomía universitaria: “Es claro que el Consejo de Estado no debe intervenir en los mecanismos de toma de las decisiones democráticas de la comunidad universitaria”, dijeron en el comunicado.
Mientras tanto, Leopoldo Múnera le aseguró a la W Radio que renunciará a su puesto como rector para acelerar el proceso que debe llevar a cabo el Consejo de Estado.
En las últimas horas, para muchos ha surgido la duda de qué es Mecun y cuál es su papel dentro de la Universidad Nacional. Sobre todo teniendo en cuenta que aquella mesa se instaló apenas el 18 de noviembre. ¿Por qué un organismo tan reciente está inmiscuido en las movidas de la rectoría?
