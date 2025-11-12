Consejo de Estado estudiará demanda que busca anular la fusión del Pacto Histórico

El Consejo de Estado aceptó estudiar una demanda que pide anular la fusión de varios partidos bajo el nombre Pacto Histórico.

La demanda fue presentada por la senadora Paloma Valencia, quien asegura que el Consejo Nacional Electoral (CNE) se pasó de sus funciones al aprobar la unión de las colectividades. La decisión de admitir la demanda fue tomada por el magistrado Pedro Pablo Vanegas Gil, de la Sección Quinta del alto tribunal.

La acción va contra dos resoluciones del CNE. Una del 17 de septiembre, que aprobó la creación del Pacto Histórico, y otra del 15 de octubre, que negó los recursos para reversar esa decisión.

El CNE permitió la fusión de los partidos Unión Patriótica, Polo Democrático Alternativo, Partido Comunista, Colombia Humana, Progresistas y la Minga Indígena Política y Social.

Según Valencia, el CNE violó la ley al condicionar la aprobación de la fusión a que terminaran procesos sancionatorios contra esos partidos. A su juicio, esto rompe el principio de legalidad, da ventajas indebidas al Pacto Histórico y contradice decisiones anteriores en casos similares.

El Consejo de Estado ordenó notificar al presidente del CNE, quien tendrá 30 días para responder la demanda y entregar los documentos del proceso. También deberán ser notificados los representantes de los partidos involucrados.