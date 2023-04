Semana clave para las reformas de Petro: Congreso definirá el futuro de la reforma a la salud

En ese contexto, los jefes de partidos aliados del Gobierno como el del Conservador, Efraín Cepeda; del Liberal, César Gaviria; y de La U, Dilian Francisca Toro, han dejado claro en dos ocasiones que no piensan respaldar la iniciativa al no ver plasmadas sus sugerencias en ella.

La última de ellas fue la semana pasada, cuando esta triada de jefes de partidos anunció que no tienen previsto acompañar la reforma considerando que pese a los dos momentos en los que se intentó que se incluyeran sus propuestas, estas no fueron tenidas en cuenta.

Al respecto, Cepeda señaló que “del total de las proposiciones solo acogieron el 27 % y de las propuestas prioritarias, que son la del modelo mixto, la libre escogencia y las gestoras de salud y vida, solo acogieron 19 de las 95 proposiciones, o sea menos del 20 %”.