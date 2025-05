Nacional puso a 12 canteranos en su último partido y a su nueva perla, Juan José Rosa

Extremo de perfil derecho, aunque con capacidad para jugar por ambas bandas e incluso como falso nueve, Rosa es un talento que llegó a Nacional desde Zarzal, Valle del Cauca, gracias a la mirada aguda de Camilo Pérez, encargado del proceso de captación de talentos del club. Su ascenso ha sido meteórico, sostenido por actuaciones brillantes en las divisiones inferiores.

En 2024, durante la prestigiosa Flamengo Adidas Cup disputada en el Ninho do Urubu —casa del gigante brasileño—, Rosa no solo compitió al nivel de los mejores juveniles de Sudamérica, sino que fue premiado como el mejor delantero del torneo, a pesar de que el título quedó en manos del anfitrión. Ese rendimiento le abrió los ojos al propio Flamengo, que no tardó en manifestar su interés por el joven colombiano.