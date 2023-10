“Lo que ocurrió, desafortunadamente, fue que se convocó una reunión de bancada el lunes a las 4 de la tarde sobre la marcha. Al parecer, la convocatoria no se hizo con tiempo y no se dio la bancada, pero el respeto por César Gaviria como director del partido es absoluto, no entra en discusión”, le dijo a este diario el representante Octavio Cardona.

En contraparte, otro representante liberal, quien pidió mantener su nombre en reserva, señaló que Gaviria está de “brazos cruzados” frente a la reforma a la salud porque la bancada tiene libertad para votar sin exponerse a sanciones. “El poder del expresidente en el partido ha sufrido un desgaste y él tiene la mente puesta en la convención liberal”, planteó el parlamentario.

Y es que el Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó en julio pasado una ponencia con la que obligó a Gaviria a convocar a los integrantes del partido a una Convención Nacional para que allí elijan al director de la colectividad, lo que pone en riesgo su poder. Este evento está previsto para realizarse después de las elecciones del 29 de octubre.