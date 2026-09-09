“Dolorosa e inesperada partida”: De la Espriella lamentó muerte de Juliana Ávila tras correr la Maratón de Medellín

La muerte de Juliana Ávila Saouda dejó en duelo a familiares, amigos, a la comunidad de corredores que participó en la Maratón de Medellín 2026 y al círculo cercano del presidente Abelardo de la Espriella, quien hizo un pronunciamiento por su fallecimiento este miércoles 9 de septiembre, tras afectar directamente a la familia del vicepresidente José Manuel Restrepo. La joven, quien viajó desde Bogotá para competir en la prueba de 21 kilómetros, sufrió una grave emergencia médica durante la carrera y falleció el domingo 6 de septiembre, pese a la atención recibida. En contexto: Atención: Falleció la joven corredora de 20 años que sufrió complicaciones de salud en la Maratón Medellín 2026 Juliana Ávila era novia de Alejandro Restrepo Céspedes, hijo mayor del actual vicepresidente José Manuel Restrepo, razón por la cual el presidente Abelardo de la Espriella expresó sus condolencias a la familia de la joven y a su fórmula presidencial a través de X: “Acompaño con profundo pesar a la familia de Juliana Ávila, a nuestro señor vicepresidente, a su hijo Julián y a todos sus seres queridos ante esta dolorosa e inesperada partida. Despedir a una joven llena de vida y de sueños conmueve profundamente el alma de la nación. Que Dios ilumine eternamente su memoria y conceda fortaleza, consuelo y serenidad a quienes hoy enfrentan este inmenso vacío. Paz en su tumba. (A.D.L.E.)”, escribió.

El vicepresidente había compartido una fotografía de su hijo junto a Juliana, acompañada del mensaje: “Juliana, dejas una huella profunda en nuestro hijo y en toda nuestra familia”. Pero la publicación fue retirada poco después. Lea más: La joven que murió en la Maratón Medellín 2026 era novia del hijo del vicepresidente José Manuel Restrepo

José Manuel Restrepo publicó una fotografía de su hijo junto a Juliana Ávila tras conocerse la muerte de la joven, pero eliminó la publicación poco después. Foto: redes sociales

Tras conocerse su muerte, las muestras de solidaridad se extendieron desde su entorno educativo hasta las autoridades nacionales y locales. El Colegio Anglo Colombiano, donde Juliana cursó sus estudios y se graduó en 2024, recordó a la joven como una persona cuya presencia dejó una huella en esa comunidad. “En memoria amorosa de Juliana Ávila Saouda. Alumna de la promoción 2024. Nuestros pensamientos de todo corazón están con la familia y los seres queridos de Juliana en este momento tan difícil. Nos sentimos profundamente agradecidos de haber compartido nuestro camino con una persona tan alegre, generosa y especial. La huella que dejó en nuestra comunidad permanecerá siempre con nosotros. La extrañaremos profundamente”, señaló la institución.

La organización de la Maratón de Medellín informó que la corredora presentó una complicación de salud mientras participaba en la distancia de 21K. Los equipos de atención médica activaron los protocolos previstos para este tipo de situaciones y la joven fue trasladada posteriormente a un centro asistencial, donde “a pesar de todos los esfuerzos médicos, lamentablemente falleció”.

“Para la comunidad runner, hoy es un día de profunda tristeza. Nos unimos para expresar nuestro más sentido pésame y nuestra solidaridad con la familia y los seres queridos de una de nuestras corredoras”, señaló la organización. El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, también se había referido a la gravedad de la situación mientras Juliana permanecía bajo atención médica. Según explicó, la joven sufrió tres paros cardíacos y tuvo que ser reanimada en tres oportunidades. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. Horas después, llegó la confirmación de su fallecimiento: “Duele el alma. Lamento profundamente la muerte de Juliana. Desde el domingo estuvimos orando por su recuperación y hoy nos duele mucho esta noticia. Ella participó en la maratón de Medellín y allí sufrió varios infartos. Un abrazo lleno de cariño y fortaleza para su familia, sus amigos y todos sus seres queridos”, manifestó.

Mientras avanzan las muestras de condolencia, la familia se preparaba para trasladar los restos de la joven a Bogotá. Según información de Blu Radio, el cuerpo de Juliana será llevado a la capital en las próximas horas, donde sus allegados continuarán con las despedidas.

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