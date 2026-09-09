“Dolorosa e inesperada partida”: De la Espriella lamentó muerte de Juliana Ávila tras correr la Maratón de Medellín

La muerte de Juliana Ávila Saouda dejó en duelo a familiares, amigos, a la comunidad de corredores que participó en la Maratón de Medellín 2026 y al círculo cercano del presidente Abelardo de la Espriella, quien hizo un pronunciamiento por su fallecimiento este miércoles 9 de septiembre, tras afectar directamente a la familia del vicepresidente José Manuel Restrepo.
La joven, quien viajó desde Bogotá para competir en la prueba de 21 kilómetros, sufrió una grave emergencia médica durante la carrera y falleció el domingo 6 de septiembre, pese a la atención recibida.
En contexto: Atención: Falleció la joven corredora de 20 años que sufrió complicaciones de salud en la Maratón Medellín 2026
Juliana Ávila era novia de Alejandro Restrepo Céspedes, hijo mayor del actual vicepresidente José Manuel Restrepo, razón por la cual el presidente Abelardo de la Espriella expresó sus condolencias a la familia de la joven y a su fórmula presidencial a través de X:
“Acompaño con profundo pesar a la familia de Juliana Ávila, a nuestro señor vicepresidente, a su hijo Julián y a todos sus seres queridos ante esta dolorosa e inesperada partida. Despedir a una joven llena de vida y de sueños conmueve profundamente el alma de la nación. Que Dios ilumine eternamente su memoria y conceda fortaleza, consuelo y serenidad a quienes hoy enfrentan este inmenso vacío. Paz en su tumba. (A.D.L.E.)”, escribió.