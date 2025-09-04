Condenan a nueve integrantes de banda por millonario y cinematográfico robo a joyería en Bucaramanga

El Juzgado Décimo Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bucaramanga condenó a nueve de los once integrantes de la banda que el 23 de julio de 2024 perpetró un audaz robo en la Joyería Franco, ubicada en el centro comercial San José Plaza. La sentencia establece una pena de 133 meses y 10 días de prisión por hurto calificado y agravado, en concurso con porte y tenencia de armas de fuego.

Según el fallo, Humberto Vargas Montañez fue identificado como el cerebro del atraco, organizando a los demás miembros y coordinando detalles como los uniformes de policía que usarían durante el robo. La Fiscalía recopiló testimonios y evidencias que permitieron establecer la participación de Jesica Valenzuela Manosalva, José Manuel Gómez Bernal, Jonathan Rodrigo Güillín Martínez, Lino Elkin Zárate Martínez, Ángel Gabriel Díaz Romero, Diego José Rubiano Córdoba y Hugo Alejandro Sánchez.

