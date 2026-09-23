Concurso docente 2026: CNSC cambia fechas de inscripción y pruebas

La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) modificó el cronograma previsto para el concurso de docentes y directivos docentes de 2026, un proceso que contempla inicialmente más de 28.000 vacantes en instituciones educativas oficiales de Colombia.
Aunque se esperaba que las inscripciones comenzaran a finales de este año, la etapa fue trasladada a comienzos de 2027. La convocatoria todavía se encuentra en fase de planeación y la CNSC debe publicar los acuerdos definitivos que establecerán las condiciones y reglas para participar.