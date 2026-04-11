Videos | Comunidad intentó linchar en Bogotá a menor de 14 años señalado de abusar de una de 10; hubo intervención de la Policía

Momentos de alta tensión se vivieron en Usme, sur de Bogotá, luego de un intento de linchamiento sobre un menor de 14 años, quien es señalado de abusar de una niña de 10 años.

Según informes preliminares y videos conocidos por la ciudadanía, luego de que se dieran a conocer los hechos, varios habitantes de una comunidad residencial buscaron con furia agredir al adolescente, siendo este el detonante para los disturbios.

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