Pero no se trata de simples movimientos en las contrataciones. Con esas dos sillas vacías, a Petro le quedaron tambaleando nada más y nada menos que dos de los principales frentes de la paz: la implementación del Acuerdo entre el Estado y la extinta guerrilla de las Farc y los diálogos urbanos en Antioquia, un punto que quedó aún más cojo sin la presencia de González, una mujer muy respetada en los entornos de paz y cultura que le daba cierta legitimidad a los acercamientos con esos grupos.

Por esos motivos, y otros detalles de manejo interno, Cuartas presentó una renuncia que aún no ha sido aceptada por el jefe de Estado.

“A Gloria terminó por afectarle también que su Unidad estaba bajo la inmensa sombrilla de los temas que maneja el comisionado Danilo Rueda. Al estar bajo la dirección de él, ella no tenía poder de decisión y se perdía en medio de las inmensas ocupaciones del alto comisionado (...) Gloria misma terminó por reconocer que la figura de Alto Consejero nunca debió eliminarse y que es necesaria para que la implementación avance”, dijo una fuente de la Unidad cercana a la directora.

No obstante, dicho asesor y experto en conflicto armado y paz aseguró que “también es notorio que el presidente Petro y el alto comisionado Rueda están buscando cómo fortalecer la delegación”.

Por último, es evidente la presión que se siente entre quienes hacen parte de este proceso de que no exista el marco jurídico que quiere Petro para negociar con esas bandas urbanas.

EL COLOMBIANO buscó a la senadora para preguntarle por todo este proceso y conocer su versión de los hechos. Sin embargo, Zuleta no respondió hasta el cierre de esta edición.

No obstante, otras fuentes señalaron que a González si la alejaron de ese trabajo dos problemas: una difícil relación con la senadora Isabel Cristina Zuleta, que es otra de las delegadas para Antioquia, y las trabas que tendrá la Ley de sujeción y desmantelamiento de bandas dedicadas al narcotráfico.

¿Cómo van los ánimos de ambas partes? y ¿qué dificultades se han encontrado en el camino?

“Se ha incrementado la confianza, que me parece muy importante, entre la delegación del Gobierno y los voceros, a pesar de reconocer las debilidades que tiene el espacio, que tienen que ver por ejemplo con la carencia de un marco jurídico, un contexto jurídico.

En ese punto aspiramos a que el Congreso de la República entienda que si queremos avanzar en la paz urbana, como parte de la paz total, el Congreso tiene que abordar ese tema, que hay que suministrarle un marco jurídico a este proceso que no lo tiene, porque se trata de un ejercicio de conversación o diálogo entre el Gobierno y estructuras de delincuencia organizada, que no son beligerantes, entonces eso le da una connotación muy particular a este proceso.

Y lo otro que hemos identificado como debilidad es las dificultades para socializar lo que se conversa al interior del espacio hacia afuera, tanto con la sociedad en la comunidad como con las bases de las estructuras en los barrios y en las comunas, o sea, las bandas y los combos. Allí estamos trabajando en cómo lograr instrumentos o mecanismos que nos permitan socializar más hacia afuera este propósito de la paz urbana que hasta ahora, sincero, tiene muchas dificultades porque es un ejercicio que se da al interior de una cárcel, no es afuera como ocurre con el ELN o como ocurrirá con las disidencias de las FARC, sino que es en los claustros de una cárcel sometida al reglamento penitenciario que es muy estricto, que es muy exigente, que nosotros queremos respetar, pero necesitamos buscar formas de que lo que se converse allí se termine adecuadamente hacia afuera”.

¿Cómo está la delegación y cómo quedaron después de la salida de Lucía González?

“Desde antes de la salida de Lucía el equipo era frágil. Es que somos cuatro delegados, o éramos cuatro delegados y cuatro asesores, los que componemos la comisión del gobierno para este ejercicio de los diálogos con las estructuras.

Saliendo Lucía quedamos todavía mucho más frágiles. Afortunadamente, el Gobierno está en procura de resolver ese tema. Ya designaron a Luis Guillermo Pardo y podrían llegar otras personas a reforzar”.

¿Por qué cree que renunció la excomisionada González?

“Lucía es una mujer muy ocupada. Ella se mantiene constantemente recorriendo el país, divulgando, socializando las conclusiones de la Comisión de la Verdad, que es una decisión muy interesante, pero al mismo tiempo muy demandante. Bueno, yo creo que todo eso contribuyó para que tomara la decisión que, como tú misma lo dices, obedece a motivos personales. Será ella quien, si así lo considera, hará más claridad sobre esas motivaciones. Pero eso es lo que hasta ahora ella ha planteado y así lo dejó expreso en la comunicación que le envió tanto al presidente como al alto comisionado”.