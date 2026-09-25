Segunda temporada de lluvias: ¿cómo prepararse? Estas son las medidas de la Unidad de Riesgo

Ante la segunda temporada de lluvias, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) estableció 38 acciones de prevención y preparación, con especial atención en las regiones Andina, Caribe y Pacífica.
Las medidas fueron publicadas a través de la Circular 085 del 18 de septiembre y buscan atender una temporada de lluvias que estará altamente influenciada por la evolución del fenómeno de El Niño.
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