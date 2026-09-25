Segunda temporada de lluvias: ¿cómo prepararse? Estas son las medidas de la Unidad de Riesgo

Ante la segunda temporada de lluvias, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) estableció 38 acciones de prevención y preparación, con especial atención en las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Las medidas fueron publicadas a través de la Circular 085 del 18 de septiembre y buscan atender una temporada de lluvias que estará altamente influenciada por la evolución del fenómeno de El Niño. Entérese: ¡No guarde el paraguas! Siata explica por qué está lloviendo en Medellín pese al fenómeno de El Niño

¿Cómo prepararse para la segunda temporada de lluvias?

La primera recomendación es tener identificados los riesgos de cada zona. Esto incluye saber si el municipio o el barrio está expuesto a movimientos en masa, inundaciones, crecientes súbitas, avenidas torrenciales o vendavales. En el caso de los hogares, por ejemplo, es importante prestar atención si la vivienda está cerca de una quebrada, un río, una ladera o una zona que acostumbra a inundarse cuando llueve fuerte. También se debe tener en cuenta que una lluvia muy intensa y de corta duración puede generar riesgos incluso en lugares que recientemente fueron afectados por incendios forestales. Por eso, si una vivienda está cerca de una zona que tuvo un incendio, conviene estar atentos a las recomendaciones de las autoridades cuando se presenten aguaceros. Otro de los llamados es a mantener bajo vigilancia las cuencas y microcuencas, especialmente aquellas que han presentado emergencias durante las temporadas de lluvias. Esto permite detectar a tiempo aumentos en el nivel del agua o posibles crecientes. Lea más: ¿Mucho calor o qué? Las autoridades ya se están alistando para la segunda temporada de lluvias en Colombia La UNGRD también pide identificar e intervenir los puntos críticos de riesgo para proteger a las personas y a los animales. En los hogares, revisar los lugares por donde podría entrar agua, identificar zonas que puedan representar peligro durante un vendaval y tener presentes los sitios seguros a los que se pueda acudir en caso de una emergencia.

¿Cuándo será la segunda temporada de lluvias en Colombia?

En condiciones climatológicas normales, la segunda temporada de lluvias en Colombia se presenta entre mediados de septiembre y diciembre, con mayores precipitaciones durante octubre y noviembre, especialmente en departamentos de las regiones Andina, Caribe y Pacífica. Sin embargo, de acuerdo con información del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam), durante julio y agosto se registró un marcado déficit de lluvias en amplios sectores de estas regiones, condición que se extendió durante las primeras semanas de septiembre. Conozca: Más de 300 municipios en Colombia están en riesgo de incendios forestales, alerta Ideam

¿Cómo influirá El Niño en las lluvias?

Los organismos internacionales de monitoreo climático prevén que El Niño continúe consolidándose durante las próximas semanas y alcance su mayor intensidad hacia finales de 2026. Este escenario podría generar una disminución de las lluvias y un aumento de las temperaturas en el territorio nacional. Por esta razón, las autoridades prevén que durante la segunda temporada de lluvias los acumulados de precipitación se ubiquen por debajo de los promedios históricos esperados para el último trimestre del año. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí. No obstante, la UNGRD advirtió que la disminución de las lluvias no elimina la posibilidad de eventos hidrometeorológicos. Durante este periodo pueden presentarse lluvias intensas y de corta duración, acompañadas de tormentas eléctricas. No se vaya sin leer: Ola de calor en el Caribe colombiano: habrá lluvias, pero seguirá el calor Bloque de preguntas y respuestas: