¿Y la austeridad? Denuncian compra millonaria de camioneta de alta gama para la presidencia de Colpensiones

La compra de una camioneta de alta gama para la Presidencia de Colpensiones quedó expuesta en un momento políticamente sensible. El contrato se conoció apenas un día después de que el Gobierno declarara la emergencia económica. La coincidencia temporal encendió cuestionamientos sobre las prioridades del gasto público en entidades del Estado, justo cuando el Ejecutivo insiste en un escenario de presión fiscal. El contrato, publicado por el representante a la Cámara Andrés Forero, corresponde a la compraventa No. 096 de 2025, suscrita entre Colpensiones y la empresa Yokomotor S.A., para la adquisición de un vehículo destinado a la Presidencia de la entidad, a la cabeza de Jaime Dussán. El monto de la camioneta asciende a 404.791.351 pesos.

Forero cuestionó que, mientras el Gobierno argumenta la necesidad de medidas excepcionales por la situación económica del país, una entidad adscrita al sector trabajo avance en la compra de un vehículo de alto costo. El señalamiento no se centra únicamente en el contrato en sí, sino en el mensaje que envía en medio de un discurso oficial de austeridad y urgencia fiscal. “¿Para financiar este tipo de gastos innecesarios es que @petrogustavo decretó inconstitucionalmente una emergencia económica con la que busca asfixiar al país con más impuestos?”, cuestionó el congresista.

De acuerdo con el documento, Colpensiones realizará un único pago equivalente al 100 % del valor del contrato, una vez el vehículo sea entregado. “El desembolso está condicionado a la verificación del cumplimiento del objeto contractual, la correcta expedición de la factura y la acreditación de que el contratista se encuentra al día en sus obligaciones de seguridad social y parafiscales. El pago deberá efectuarse dentro de los 15 días hábiles siguientes a la radicación completa de la documentación”, se lee en los papeles publicados por Forero. Lea más: Corte Constitucional evalúa sesiones extras para revisar emergencia económica: ¿la tumbará? El contrato establece que el vehículo quedará matriculado a nombre de Colpensiones y que el supervisor designado deberá certificar su adecuado funcionamiento antes de autorizar el pago. En términos administrativos, se trata de un procedimiento regular dentro del marco contractual del Estado. Sin embargo, el debate se trasladó rápidamente del plano técnico al político, debido al contexto en el que se conoce la operación.

La revelación del contrato ocurre en un momento en el que el Gobierno ha defendido la necesidad de la emergencia económica para atender presiones presupuestales y garantizar recursos para programas prioritarios. En ese escenario, la adquisición de una camioneta cercana a los 405 millones de pesos para el despacho presidencial de Colpensiones se convierte en un símbolo incómodo para el discurso oficial.

Hasta ahora, Colpensiones no ha emitido un pronunciamiento público detallado sobre la necesidad específica del vehículo ni sobre la oportunidad de la compra frente al contexto económico. Tampoco se ha informado si el proceso de adquisición venía en trámite desde antes de la declaratoria de emergencia o si se trata de una decisión adoptada recientemente. La declaración de la emergencia económica por 30 día, se emitió para conseguir cerca de $16 billones adicionales, luego del hundimiento de la Ley de Financiamiento en el Congreso. Lea más: Cifras viejas, baja ejecución y pagos retrasados marcan ocaso del Gobierno Con la firma de todos los ministros, el llamado “decreto madre” ya está en firme y el Ejecutivo anunció que en los próximos días expedirá los decretos reglamentarios que permitirán imponer nuevos impuestos, esta vez por la vía excepcional.

