Le dijo que su fuga de la cárcel, realizada el martes, fue para proteger su vida, porque lo iban a matar. “Yo me quiero entregar, señor Presidente. Usted garantice que no me va a pasar nada, y me entrego”, rogó el prófugo.

Noboa respondió que se entregue si quiere, pero que no exija nada, “porque no negociamos con terroristas”.

Desde que inició la oleada de crímenes, cerca de 350 sospechosos han sido capturados y cinco abatidos en operaciones militares. Noboa anunció que construirá cárceles de máxima seguridad para contenerlos.

ANEXO: SIGUE LA DISCUSIÓN POR LOS PRESOS

El presidente Daniel Noboa insistió en su plan de expulsar a 1.500 presos colombianos que ya están condenados en su país. “Debemos dejarlos en la frontera y hay acuerdos que lo soportan. Hemos estado en conversaciones por varias semanas, y nos ampara nuestra ley”, declaró. Colombia no vio con buenos ojos esa medida. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, recalcó que, en caso de expulsarlos, podrían quedar libres al tocar la frontera, pues la mayoría no tienen expedientes en Colombia. Sin embargo, ayer la Cancillería y Minjusticia expidieron un comunicado anunciado la disposición que aplicar las repatriaciones de forma individual, bajo el Convenio sobre Tránsito de Personas, Vehículos, Embarcaciones Fluviales y Marítimas y Aeronaves, que data de 1990.