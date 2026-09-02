Colombia rompió récord en procesos judiciales perdidos: en tres años aumentaron 87% y dejan “tremenda” deuda

Cada vez que el Estado pierde definitivamente un proceso judicial, la decisión puede convertirse en una obligación que debe pagarse con recursos públicos. Y esas pérdidas se vienen acumulando, justo cuando en el Congreso se debate un presupuesto nacional que a muchos sorprendió por su alto monto.

En 2025, Colombia registró 13.211 procesos desfavorables con sentencia ejecutoriada, es decir, casos en los que la justicia tomó una decisión en contra del Estado y esta ya quedó en firme. Es la cifra más alta de los últimos diez años reportada por el Sistema Único de Gestión e Información Litigiosa del Estado.

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Así lo reveló la congresista Claudia Margarita Zuleta (Centro Democrático), luego de un derecho de petición enviado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y conocido por este medio.

La cifra permite ver una tendencia que se ha acelerado en los últimos años. En 2022, por ejemplo, se registraron 7.042 procesos desfavorables. Para 2025, el número había llegado a 13.211.

En 2023 fueron 7.798

los procesos perdidos y en 2024, 10.607. Es decir, fueron en aumento.

Esto a pesar de la tasa de éxito que reportó la entidad en los procesos judiciales ganados, que en 2025 fue de 84 %.

“Estamos ante un problema de defensa jurídica, riesgo fiscal y capacidad de pago”, advirtió la senadora Zuleta.

El crecimiento de estos procesos preocupa por dos razones: no solo están aumentando los casos en los que la Nación termina con una decisión judicial en contra, sino que cada año esas condenas le cuestan más dinero al Estado.

Los sectores de Hacienda y de Defensa son los que se ven envueltos en pretensiones económicas más altas, según el último reporte publicado por la ANDJE.