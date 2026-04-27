Colombia pagaría a Portugal por 1,5 millones de pasaportes cada año durante una década

El sistema de expedición de nuevos pasaportes atraviesa una compleja disputa judicial que enfrenta el plan del Gobierno de nacionalizar el proceso con cuestionamientos sobre una presunta improvisación.

Mientras el Tribunal Administrativo de Cundinamarca estudia una acción popular que busca frenar el nuevo esquema, instaurada por el abogado Nicolás Dupont, la Imprenta Nacional de Colombia (INC) y su aliado, la Imprensa Nacional – Casa da Moeda (INCM) de Portugal, han desplegado una defensa técnica y jurídica del servicio.

La Imprenta Nacional, en cabeza de la comunicadora Viviana León, insistió este lunes en un comunicado en que el proceso responde a que el Estado asuma de manera gradual el control total de la producción y manejo de los pasaportes.

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Frente a las críticas por la participación de proveedores extranjeros, la entidad aseguró que “se trata de una transición tecnológica necesaria para evitar interrupciones en el servicio mientras se fortalece la capacidad nacional”.

Sobre la polémica relacionada con las 1.500 libretas producidas, la INC aclaró que no estaban destinadas al público, sino que correspondían a muestras técnicas utilizadas para validar estándares de seguridad y calidad antes de una eventual implementación masiva.

Asimismo, la entidad subrayó que las visitas de organismos de control, como la Procuraduría, hacen parte de procedimientos preventivos habituales y no constituyen evidencia de irregularidades.

El comunicado emitido por la Imprenta Nacional llega tras la revelación de la revista Cambio, que el pasado fin de semana informó sobre los hallazgos del acta de inspección realizada por la Procuraduría el 23 de abril.

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En el documento se detalla que se encontraron 66.400 libretas en blanco, de las cuales el 89% llegaron de París (Francia) y el 11% de Lisboa (Portugal).

Este asunto no es trivial. Es importante recordar que el convenio firmado entre la Cancillería y la Imprenta Nacional fue pactado con la Casa de la Moneda de Portugal, y solo contempla la participación de un tercero, en este caso Francia, en situaciones excepcionales de emergencia.

Lo que ha revelado el organismo de control disciplinario es que, a pesar de no existir ninguna contingencia, casi el 90% de las libretas están siendo producidas por la polémica empresa IN Group en Francia, en lugar de la Casa de la Moneda de Portugal, tal como se establecía en el acuerdo.

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Esto implica que el gobierno de Gustavo Petro, al retirar el contrato a Thomas Greg bajo el argumento de que la producción debía ser estatal, en la práctica está dejando que una empresa asociada, operando en Francia, se encargue de la fabricación.

EL COLOMBIANO el 7 de marzo reveló que para esos días el presidente Petro había mentido al decir que los pasaportes nuevos se estaban produciendo en Colombia.

Lo que este diario encontró es que estos no son producidos todavía en la Imprenta Nacional, sino en Portugal, y para el momento de la publicación ya habían aterrizado en Bogotá 2.000 libretas elaboradas y enviadas desde la Imprenta Nacional Casa de la Moneda de Portugal, como parte de un paquete prometido de 193.000 unidades del documento antes del 1 de abril.

Esto resulta especialmente relevante porque contrasta con lo afirmado públicamente por el presidente Gustavo Petro, quien dijo en su momento que “ya están los pasaportes aquí, están las máquinas y los producimos. Habrá 50 mil entregados hasta el mes de abril y seguirá, por siempre, con una base de datos cuidada por la Imprenta Nacional”.