Colombia adhirió al Consenso de Ginebra, que cuestiona que el aborto sea reconocido por el derecho internacional

Colombia adhirió al Consenso de Ginebra, una declaración que cuestiona que el aborto sea un derecho reconocido por el derecho internacional y sostiene que los Estados no están obligados a promoverlo ni facilitarlo. El anuncio lo hizo este jueves el embajador ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), Alejandro Ordóñez.
La adhesión se formalizó en la sede de la Misión de Colombia ante la OEA, en coordinación con la Secretaría de Salud de Estados Unidos, que ejerce la secretaría del Consenso de Ginebra. La declaración política reúne a 47 Estados y promueve la defensa de la vida, la salud de las mujeres y el fortalecimiento de la familia.
“Hoy, en la sede de la Misión de Colombia, ante la Organización de Estados Americanos y junto con la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, que a su vez ejerce la Secretaría del Consenso de Ginebra, hemos adherido a esto”, afirmó Ordóñez en un video divulgado por la Cancillería.