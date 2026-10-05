Gobierno reactivó la alianza con Colfuturo que había cerrado Petro, ¿desde cuándo podrá acceder?

Buenas noticias para los colombianos que quieren estudiar en el exterior. El Gobierno Nacional reactivó la alianza con Colfuturo, una fundación que ayuda a los profesionales del país a financiar estudios en universidades extranjeras.
La iniciativa hace parte del programa Talento ColombIA promovido por el Ejecutivo. El vicepresidente José Manuel Restrepo, quien se reunió con personal de Colfuturo, celebró la decisión y agradeció a la ministra de Ciencias, Claudia Benavides.
“Estudiar una maestría o un doctorado en el exterior vuelve a estar al alcance de más colombianos (...) felicitaciones y un gran reconocimiento a la ministra Claudia Benavides por esta gestión tan importante”, dijo. Y añadió que la inversión será de $25 millones de dólares (cerca de 82 mil millones de pesos) para las cohortes 2026 y 2027 del Programa Crédito Beca.