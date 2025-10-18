x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close

CNE abrió investigación preliminar sobre candidatura de Álvaro Uribe al Senado, quien todavía no se ha inscrito

El alto tribunal electoral busca definir si el expresidente cumple los requisitos legales para inscribirse como candidato al Senado en 2026.

  • El onsejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. FOTO: Colprensa
    El onsejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez. FOTO: Colprensa
Colprensa
18 de octubre de 2025
bookmark

El Consejo Nacional Electoral (CNE) abrió una investigación preliminar en torno a la candidatura del expresidente Álvaro Uribe Vélez al Senado de la República, en el marco de las elecciones programadas para celebrarse este 8 de marzo de 2026. La decisión fue adoptada por el magistrado Altus Alejandro Baquero Rueda, mediante el Auto CNE-E-DG-2025-021541, fechado el 8 de octubre del presente año. Sin embargo, todavía no existe una inscripción oficial del expresidente para el próximo año.

Según el documento, la medida busca establecer si el exmandatario habría incurrido en una posible inhabilidad contemplada en el artículo 179 de la Constitución Política, norma que define las circunstancias que impiden a una persona aspirar a una curul en el Congreso de la República.

CNE pide información y otorga plazo para defensa

El CNE otorgó al expresidente Uribe un plazo de diez días hábiles, contados a partir de la notificación oficial, para que presente sus argumentos y ejerza su derecho de defensa. En el mismo acto, la entidad remitirá una copia completa del expediente, con el fin de garantizar transparencia en el proceso.

Lea también: “Una compulsa miserable por una declaración fantasiosa”: Álvaro Uribe responde a decisión judicial que ordena investigarlo

De igual forma, el Consejo ordenó la recopilación de toda la documentación asociada con la inscripción de su candidatura, incluidos los formularios E-6 y E-8, así como la verificación de las pruebas aportadas por el ciudadano Inder Alonso Ramírez Pérez, quien interpuso la denuncia que dio origen a la actuación administrativa.

Investigación sin recursos y de carácter público

El auto dispone que la apertura de la investigación debe ser notificada a todas las partes involucradas y publicada en las páginas web tanto del Consejo Nacional Electoral como de la Registraduría Nacional, con el propósito de garantizar acceso público a la información.

InfogrÃ¡fico
CNE abrió investigación preliminar sobre candidatura de Álvaro Uribe al Senado, quien todavía no se ha inscrito

Asimismo, el texto aclara que contra esta determinación no procede ningún recurso, por lo que la decisión de abrir la investigación preliminar queda en firme.

Inscripción de Álvaro Uribe al Senado no ha ocurrido, según el Centro Democrático

Sin embargo, el partido Centro Democrático informó este sábado que la inscripción del expresidente al Senado aún no se ha realizado. Por esta razón, según la colectividad, no puede hablarse de una “inscripción irregular”.

En el documento se indica que: “Al no existir una inscripción formal de la candidatura del señor Álvaro Uribe Vélez al Senado, resulta improcedente efectuar un análisis de fondo sobre la solicitud presentada, dado que aún no existe el acto electoral sujeto al control de esta autoridad electoral”.

CNE abrió investigación preliminar sobre candidatura de Álvaro Uribe al Senado, quien todavía no se ha inscrito

Esta actuación vuelve a poner sobre la mesa la trayectoria política del expresidente Uribe, quien busca regresar al Congreso luego de haberse retirado en 2020, en medio de distintos procesos judiciales y controversias públicas que han acompañado su carrera política.

Con información de Colprensa - Vanguardia*

Siga leyendo: Tribunal Superior ya decidió si mantiene o no la condena al expresidente Álvaro Uribe

Temas recomendados

Política
Congreso de la República
Centro Democrático
Gobierno Nacional
Campaña política
Candidatos
Noticias
CNE
expresidente
Colombia
Álvaro Uribe Vélez
El empleo que buscas
está a un clic
Ver ofertas
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida