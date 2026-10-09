Las claves del giro de Colombia ante la ONU en derechos sexuales y reproductivos

Cero y van cinco las nuevas decisiones y posturas que ha asumido Colombia en el escenario internacional alrededor de los derechos sexuales y reproductivos, la igualdad de género y la lucha contra la discriminación.
Esta semana, durante el periodo de sesiones número 63 del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra (Suiza), el embajador encargado de Colombia ante la ONU, Álvaro Ayala, tomó distancia de la expresión “salud y derechos sexuales y reproductivos” y cuestionó usar términos como “racismo sistemático”.
El cambio de posición ante ese organismo generó cuestionamientos de organizaciones defensoras de derechos humanos, que advierten sobre sus posibles efectos en la política exterior, las políticas públicas y la asignación de recursos para garantizar derechos en Colombia.
Las declaraciones se suman a la salida del país de la Coalición por la Igualdad de Derechos (Equal Rights Coalition) que fue anunciada en septiembre. Así mismo, esta semana, ante la Organización de los Estados Americanos (OEA), el embajador Alejandro Ordóñez anunció la adhesión a la Declaración del Consenso de Ginebra: una iniciativa internacional que sostiene y defiende que no existe un derecho internacional al aborto.
Según la Cancillería, la decisión no tiene efectos sobre la legislación colombiana (en la que está contemplada la despenalización del aborto hasta la semana 24). En cambio, dicen desde el Ejecutivo, esto ampliaría las alianzas y la cooperación internacional.