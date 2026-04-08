Pilas: Cancillería suspende expedición de pasaportes temporalmente por caída de plataforma, ¿qué hacer si tiene cita?

Este miércoles fue suspendida la atención en las oficinas para la expedición de pasaportes. Los casos se han presentado en ciudades como Medellín, Bogotá, Cali, Bucaramanga y hasta en los consulados. Debido al fallo a nivel mundial de la plataforma SITAC (Sistema Integral de Trámites al Ciudadano), no se pueden prestar servicios críticos como apostilla y pasaportes en línea, según informó la Cancillería. Lea también: Procuraduría pide suspender el nuevo modelo de pasaportes por presuntas irregularidades El Ministerio de Relaciones Exteriores informó que la Dirección de Gestión de Información y Tecnología inició una intervención técnica en la plataforma para resolver las intermitencias, mientras se acumulan filas en las principales sedes de expedición de pasaportes. “Reconocemos que la estabilidad de este sistema es fundamental para la prestación de servicios críticos como apostilla y pasaportes en línea; por ello, estas labores se centran en realizar análisis y mejoras en las plataformas tecnológicas con ajustes estructurales que garanticen una herramienta de trabajo ágil, robusta y acorde a los estándares de calidad que la ciudadanía merece”, escribió la Cancillería.

¿Qué hacer si tiene cita?

La entidad agregó que el sistema presentará suspensiones temporales en su funcionamiento. Se recomienda estar pendiente de los diferentes canales de la Cancillería y las oficinas de expedición, como gobernaciones y consulados, para planear su trámite. En este momento no hay certezas de si quienes tienen cita esta semana la perderán. La cartera dijo que, si bien son conscientes del impacto generado por las intermitencias temporales del servicio, “estas interrupciones son necesarias para implementar mejoras de fondo que transformarán la fiabilidad del sistema a largo plazo. Y concluyeron que “una vez confirmada la estabilización total de la plataforma se emitirá una notificación formal de cierre del mantenimiento”. Hasta el momento no es claro cuánto tiempo pueda tardar en resolverse el inconveniente.

Fallas en Antioquia

Por ejemplo, en Antioquia, las fallas se comenzaron a notar este 7 de abril, por lo que la Oficina de Pasaportes de la Gobernación reprogramó las citas que tenía programadas para este miércoles, 8 de abril. El sistema había comenzado a funcionar, pero desde Cancillería dieron la orden de cancelar las operaciones hasta nuevo aviso. Esto afectó a 1.700 personas que estaban programadas para realizar el trámite durante estos dos días, pues para el martes había más de 1.100 citas y no se pudieron atender 850, en tanto que para este miércoles había 1.140 y llegaron 913 usuarios, a los que fue necesario devolver.

Los cambios en el modelo de pasaportes