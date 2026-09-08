Estos son los cinco puntos del decreto que revivió el porte de armas de fuego

Con el anuncio del presidente Abelardo de la Espriella sobre el levantamiento de la suspensión del porte de armas de fuego, crece la expectativa sobre lo que realmente cambia con esta decisión y si la medida podría abrir la puerta a una compra indiscriminada de armas en el país.
Sin embargo, el Decreto 1368 de 2026 establece que no será así. El levantamiento de la suspensión no significa que cualquier persona pueda comprar o portar un arma de fuego libremente. Se mantienen los permisos, requisitos, controles y restricciones establecidos para acceder legalmente a estos elementos.
En la práctica, la medida permite que vuelvan a operar los permisos de porte que se encuentren vigentes y cumplan con las condiciones establecidas por la ley, mientras que quienes quieran acceder por primera vez a un arma deberán someterse al procedimiento y a los controles correspondientes.