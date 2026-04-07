Las cinco líneas de investigación contra ‘Calarcá’: financiación de campañas, infiltración y atentados

Mientras el cabecilla de las disidencias Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, continúa delinquiendo y expandiendo su poder criminal bajo el amparo de la política de Paz Total, las Fuerzas Militares siguen sin poder actuar. El Gobierno aún no autoriza la reactivación de la orden de captura en su contra. La decisión estaría ligada a la insistencia del presidente Gustavo Petro en mantener abiertas las conversaciones con ese grupo armado.

En paralelo, la Fiscalía concentra sus esfuerzos en cinco líneas de investigación que apuntan a posibles redes de infiltración, financiación ilegal y fortalecimiento de las estructuras criminales de las disidencias.

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Como se conoció, el pasado lunes se reunieron la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y delegados de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz para discutir la reactivación de la orden de captura; sin embargo, no se alcanzó un acuerdo. Pese a ello, el expediente sigue abierto y bajo evaluación, especialmente por la evidencia que indicaría eventuales incumplimientos a las condiciones exigidas por la Ley de Paz Total y los parámetros fijados por la Corte Constitucional.

En paralelo a esa decisión, la Fiscalía ordenó profundizar en cinco líneas de investigación que se desprenden, en buena parte, del análisis forense a computadores, teléfonos, discos duros y otros dispositivos electrónicos incautados el 23 de julio de 2024 en Anorí (Antioquia), durante la interceptación de una caravana de las disidencias.

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