Presidencia reporta caída del 79 % en secuestros, 62 % en extorsión y 58 % en masacres durante primer mes de gobierno

El Gobierno de Abelardo de la Espriella reportó una reducción de los principales delitos de alto impacto durante su primer mes de administración. Según las cifras presentadas por el presidente, al comparar agosto de 2026 con el mismo mes de 2025, el secuestro cayó 79 %, la extorsión 62 % y las masacres 58 %.
El mandatario entregó el balance durante una alocución nacional y también destacó resultados de seguridad en Barranquilla, Santa Marta y Cali, además de la extradición de alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera.
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