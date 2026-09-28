Presidencia reporta caída del 79 % en secuestros, 62 % en extorsión y 58 % en masacres durante primer mes de gobierno

El Gobierno de Abelardo de la Espriella reportó una reducción de los principales delitos de alto impacto durante su primer mes de administración. Según las cifras presentadas por el presidente, al comparar agosto de 2026 con el mismo mes de 2025, el secuestro cayó 79 %, la extorsión 62 % y las masacres 58 %. El mandatario entregó el balance durante una alocución nacional y también destacó resultados de seguridad en Barranquilla, Santa Marta y Cali, además de la extradición de alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera. Entérese: “Plan de choque” en salud del Gobierno inició la primera fase con $0,5 billones, ¿cómo funcionará?

Barranquilla reporta caída de homicidios, extorsión y hurtos en el primer mes de Gobierno

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Operación Iron en Cali dejó 85 capturas y desarticuló siete estructuras criminales

En Cali, el balance se concentró en la Operación Iron, que movilizó a más de 1.200 uniformados del Ejército y la Policía en seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios. La operación tenía 83 órdenes de captura y contempló más de 100 diligencias de allanamiento. Al final, según la Presidencia, dejó 85 capturas y permitió desarticular siete estructuras criminales identificadas como La Torre, La Luna, Los Pascua, Los del Hueco, Las Palmas, Los 30 y Los Buitres. El Gobierno señaló que algunas de estas organizaciones llevaban hasta cinco décadas operando en el centro de Cali. Durante los procedimientos fueron incautadas armas, granadas, municiones, celulares, drogas y dinero en efectivo. Lea más: Cuando el presidente visita tu casa, pero para capturarte: De la Espriella sorprendió a hombre con un “Bienvenido a la Patria Milagro”

Extradición de alias Araña a Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos

El Gobierno incluyó además en su balance la extradición de alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera. De acuerdo con la Presidencia, el presidente firmó y ejecutó directamente la extradición y entregó al detenido a las autoridades estadounidenses. Sobre Araña pesan imputaciones relacionadas con reclutamiento de menores, homicidios y desplazamiento forzado en Putumayo. Con estos resultados, la administración presentó su primer balance de seguridad comparando el comportamiento de varios delitos entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Los datos corresponden a las cifras divulgadas por el Gobierno en su alocución nacional. No se vaya sin leer: Alias Araña ya fue extraditado a EE. UU. tras gozarse la “paz total”: enfrenta acusaciones por narcotráfico Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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