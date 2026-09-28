Cintillo de indicadores económicos Colombia

Pico y Placa Medellín

viernes

7 y 9 

7 y 9

Pico y Placa Medellín

jueves

3 y 6 

3 y 6

Pico y Placa Medellín

miercoles

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

martes

1 y 4  

1 y 4

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

5 y 8  

5 y 8

menu
close

Presidencia reporta caída del 79 % en secuestros, 62 % en extorsión y 58 % en masacres durante primer mes de gobierno

El presidente Abelardo de la Espriella presentó el balance de seguridad de agosto, con cifras sobre secuestro, extorsión, masacres y operativos contra estructuras criminales en varias regiones del país. Así fue el primer mes de gobierno:

  • Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Foto: Colprensa
    Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia. Foto: Colprensa
El Colombiano
El Colombiano
hace 3 horas
bookmark

El Gobierno de Abelardo de la Espriella reportó una reducción de los principales delitos de alto impacto durante su primer mes de administración. Según las cifras presentadas por el presidente, al comparar agosto de 2026 con el mismo mes de 2025, el secuestro cayó 79 %, la extorsión 62 % y las masacres 58 %.

El mandatario entregó el balance durante una alocución nacional y también destacó resultados de seguridad en Barranquilla, Santa Marta y Cali, además de la extradición de alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera.

Entérese: “Plan de choque” en salud del Gobierno inició la primera fase con $0,5 billones, ¿cómo funcionará?

Barranquilla reporta caída de homicidios, extorsión y hurtos en el primer mes de Gobierno

Uno de los resultados expuestos por el Gobierno corresponde a Barranquilla. De acuerdo con el balance presentado, durante los primeros 30 días de la administración los homicidios disminuyeron 64 %, mientras que la extorsión bajó 63 % y los hurtos 24 %.

La Presidencia atribuyó estos resultados al trabajo coordinado entre la Fuerza Pública y la Alcaldía de Barranquilla, encabezada por el alcalde Alejandro Char.

Lea más: Van 330 capturas por extorsión y más de $3.000 millones en pagos frustrados en Barranquilla

Santa Marta fue militarizada tras amenazas de paro armado de “Los Pachenca”

El otro frente de seguridad mencionado por el presidente se concentró en Santa Marta y otros municipios del Caribe, luego de un intento de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada (ACSN), mejor conocidas como “Los Pachenca”, de imponer un paro armado mediante la quema de vehículos, disparos y amenazas contra transportadores.

Ante esa situación, De la Espriella ordenó la militarización de Santa Marta y el refuerzo de Ciénaga, Riohacha, Dibulla y la troncal del Caribe. Según el balance oficial, las operaciones contra esa estructura dejan 23 capturas, de las cuales 18 se produjeron en Magdalena y cinco en La Guajira. Además, en Santa Marta y Ciénaga fueron capturadas 13 personas y se realizaron seis diligencias de registro y allanamiento.

Entre los detenidos está alias Yolima, señalada por el Gobierno como compañera sentimental del cabecilla conocido como alias Pinocho. Durante el procedimiento fueron incautados $29 millones, ocho celulares y material de inteligencia. También fue capturado alias Juancho Roy, señalado como sicario de la organización. Según el reporte oficial, tenía un arma de fuego ilegal, municiones y panfletos intimidatorios.

Lea más: A pareja de ‘Pinocho’ le hallaron $29 millones, ocho celulares y una tarjeta de crédito del cabecilla de “Los Pachenca”

Las autoridades también reportaron el desbloqueo de cinco puntos de la vía entre Santa Marta y Riohacha.

Actualmente, el Gobierno asegura que mantiene 2.500 integrantes de la Fuerza Pública desplegados en la zona, con apoyo aéreo, controles en las carreteras y acompañamiento a comerciantes y transportadores. Por información que permita ubicar a alias Pinocho se ofrece una recompensa de $3.000 millones.

Operación Iron en Cali dejó 85 capturas y desarticuló siete estructuras criminales

En Cali, el balance se concentró en la Operación Iron, que movilizó a más de 1.200 uniformados del Ejército y la Policía en seis comunas, 15 barrios y 24 microterritorios.

La operación tenía 83 órdenes de captura y contempló más de 100 diligencias de allanamiento. Al final, según la Presidencia, dejó 85 capturas y permitió desarticular siete estructuras criminales identificadas como La Torre, La Luna, Los Pascua, Los del Hueco, Las Palmas, Los 30 y Los Buitres.

El Gobierno señaló que algunas de estas organizaciones llevaban hasta cinco décadas operando en el centro de Cali. Durante los procedimientos fueron incautadas armas, granadas, municiones, celulares, drogas y dinero en efectivo.

Lea más: Cuando el presidente visita tu casa, pero para capturarte: De la Espriella sorprendió a hombre con un “Bienvenido a la Patria Milagro”

Extradición de alias Araña a Estados Unidos por narcotráfico y otros delitos

El Gobierno incluyó además en su balance la extradición de alias Araña, señalado como cabecilla de los Comandos de Frontera.

De acuerdo con la Presidencia, el presidente firmó y ejecutó directamente la extradición y entregó al detenido a las autoridades estadounidenses. Sobre Araña pesan imputaciones relacionadas con reclutamiento de menores, homicidios y desplazamiento forzado en Putumayo.

Con estos resultados, la administración presentó su primer balance de seguridad comparando el comportamiento de varios delitos entre agosto de 2025 y agosto de 2026. Los datos corresponden a las cifras divulgadas por el Gobierno en su alocución nacional.

No se vaya sin leer: Alias Araña ya fue extraditado a EE. UU. tras gozarse la “paz total”: enfrenta acusaciones por narcotráfico

Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí.

Bloque de preguntas y respuestas:

¿Qué delitos disminuyeron en Colombia entre agosto de 2025 y agosto de 2026?
Según las cifras presentadas por el Gobierno, entre ambos meses el secuestro disminuyó 79 %, la extorsión 62 % y las masacres 58 %.
¿Cuántos militares y policías están desplegados en Santa Marta tras los hechos de violencia?
Actualmente hay 2.500 integrantes de la Fuerza Pública desplegados en la zona, con apoyo aéreo, controles viales y acompañamiento al comercio y al transporte.
¿Qué estructuras criminales fueron desarticuladas en la Operación Iron?
El Gobierno identificó siete estructuras: La Torre, La Luna, Los Pascua, Los del Hueco, Las Palmas, Los 30 y Los Buitres.

Temas recomendados

Secuestro
Conflicto armado
Grupos armados ilegales
Fuerza pública
Extorsión
Bandas Criminales
seguridad
Colombia
presidente
Operativos
inseguridad
Masacre
Balance
Presidente Abelardo de la Espriella
Colombia
Santa Marta
Barranquilla
Alejandro Char
Abelardo de la Espriella
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Para seguir leyendo

Las más leídas

Te recomendamos