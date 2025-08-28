Autopista Sur, en Bogotá, ya está habilitada tras cierre por una fuga de gas en Soacha

Un enorme trancón se presentó en la mañana de este jueves en la Autopista Sur en Bogotá y Soacha luego de que las autoridades informaran de una fuga de gas en un punto de esta importante vía que conecta a ese municipio de Cundinamarca con la capital del país. El hecho, según la Secretaría de Movilidad de Soacha, se presentó a la altura de la carrera 4 con 2-18 sur, entre los sectores de Espumados y 3M, donde la vía estuvo cerrada en ambos sentidos por más de tres horas, lo que generó caos en la movilidad a primeras horas de este jueves.

Desde las 4:30 de la mañana, cuando se reportó la emergencia, comenzaron a hacerse largas filas de vehículos que intentaban ingresar a Bogotá y así como los que buscaban dirigirse hacia los municipios de Soacha y Sibaté.

Julián Sánchez, alcalde de Soacha informó muy temprano, a través de redes sociales, que “los agentes de tránsito de la ciudad están orientando los desvíos pertinentes, mientras la empresa Vanti, Bomberos, la Dirección de Servicios Públicos y la Oficina de Gestión del Riesgo atienden de forma inmediata la situación”. En video: ¡De película! Así cayó la banda que usaba ambulancias para secuestrar en Bogotá Agentes de tránsito hicieron presencia en el lugar para orientar los desvíos correspondientes, evitando un embotellamiento más grande del que se estaba presentando. A las 7:24 de la mañana, el alcalde Sánchez informó que la fuga de gas “ya fue superada”, por lo que la Autopista Sur “se encuentra habilitada nuevamente en ambos sentidos”.

La fuga de gas en el corredor vial también afectó las operaciones de TransMilenio. La empresa de transporte indicó, sobre las 6:00 a.m. que, por este hecho, la ruta alimentadora circular San Mateo presentaba tiempos de espera más altos de lo habitual, por lo que le pidió paciencia a sus usuarios.