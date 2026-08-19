MinVivienda ofrece disculpas por viaje a Santa Marta, pero insiste en que hace parte de su “naturaleza como padre”

El ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, respondió nuevamente ante la polémica que ha desatado su viaje a Santa Marta el pasado fin de semana en medio de la crisis humanitaria desatada en Colombia por el terremoto de 7,4. El funcionario ofreció disculpas pero insistió en justificar su accionar.

En una declaración ante medios, el exalcalde de Bucaramanga y jefe de la cartera de Vivienda se refirió a las imágenes que se hicieron virales a través de las redes sociales. “Es importante manifestar a todas las personas que de una manera se sintieron ofendidas con las imágenes, que detrás de todo esto no solamente hay el deseo de trabajar por el país, sino también el deseo de disculparme con todas las familias que se sintieron afectadas de una u otra manera”, expresó.

Beltrán enfatizó en que a pesar de haber estado con su familia en una playa en Santa Marta, ha estado al frente de la situación. “Nunca han estado abandonados, porque desde el primer día de la emergencia hasta hoy, hemos estado en territorio, hemos estado trabajando, hemos estado convencidos de nuestra responsabilidad y hasta el último minuto hemos podido participar de cada una de las estrategias que este gobierno ha establecido”, agregó.