Con estos chats, Gustavo Petro vuelve al radar del escándalo de la UNGRD

Por dos años, el caso del desfalco a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha puesto en la mira de la justicia a exfuncionarios del Gobierno de Gustavo Petro. Sin embargo, la investigación se ha concentrado en las mismas personas. Ahora, unas conversaciones reveladas salpican al hoy magistrado de la Corte Constitucional, Vladimir Fernández. Pero eso no es todo. En los chats en que aparece el togado también se encuentra el nombre del expresidente Gustavo Petro. Hace dos semanas se conocieron registros telefónicos y mensajes que supuestamente relacionarían a Vladimir Fernández con Olmedo López, protagonista del escándalo de corrupción en esa entidad —de la que fue su director— y quien actualmente está investigado por la Fiscalía. No obstante, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, ha señalado en entrevistas que esos elementos serían información “descontextualizada”. Y este fin de semana se conocieron nuevos chats entre Fernández y López en los que salió mencionado Petro. Entérese: Luz Adriana Camargo defiende su criticada gestión por los procesos que avanzan lento y raja la Paz Total de Petro Los mensajes, revelados por Cambio, hacen referencia a decisiones sobre nombramientos y convocatorias a reuniones. Una de las conversaciones, por ejemplo, contiene una frase en la que Fernández le habría informado a López que había puesto al tanto al “jefe”, en referencia, presuntamente, al exjefe de Estado. El contenido de los intercambios, sin embargo, no permite establecer qué información habría recibido Petro ni si las referencias al mandatario estaban relacionadas con actuaciones regulares del Gobierno o con las irregularidades que posteriormente se conocieron en la UNGRD.

El mensaje que salpica a Petro

Uno de los intercambios que ahora se conocen ocurrió el 7 de diciembre de 2023, cuando Vladimir Fernández todavía se desempeñaba como secretario jurídico de la Presidencia, pero estaba a pocos días de asumir como magistrado de la Corte Constitucional. Según los mensajes conocidos, Fernández le habría escrito a Olmedo López: “Ya le conté todo al jefe”.

Cinco días después, Fernández le habría enviado al entonces director de la UNGRD una resolución del Ministerio de Hacienda con la que se asignaron $700.000 millones a la entidad. Parte de esos recursos terminarían financiando contratos para carrotanques y jagüeyes en La Guajira, que hoy hacen parte de las investigaciones por corrupción en la entidad. Pero los mensajes no precisan qué fue exactamente lo que Fernández le dijo a quien era su jefe: Petro. El 19 de diciembre de 2023, una semana después de la resolución mediante la cual se trasladaron recursos a la Unidad, Olmedo le habría contado a Fernández que llevaba desde el día anterior “con el jefe” en la agenda presidencial. Ese mismo día, la Contraloría ratificó una decisión que podía afectar la permanencia de López al frente de la entidad. Además, el entonces director de la UNGRD habría buscado orientación de Fernández, cuando ya era magistrado de la Corte. Según los mensajes, Fernández habría planteado hablar al día siguiente “pa’ decirle al jefe qué hacemos”. Para saber más: Fiscalía habría omitido chats del magistrado Vladimir Fernández cuadrando entrega de dineros con Olmedo López en la UNGRD

El nombramiento de López

Olmedo López asumió la dirección de la UNGRD el 28 de abril de 2023. Pero días atrás, al parecer, ya estaba buscando ese cargo. Justamente, las primeras referencias a Gustavo Petro que aparecerían en los intercambios se remontan al 4 de abril de 2023. Ese día Fernández, entonces secretario jurídico de la Presidencia, le habría enviado a López el decreto mediante el cual había sido designado superintendente de la Economía Solidaria. Horas después, el secretario general del Ministerio de Hacienda le comunicó a López que existía una instrucción para revocar el nombramiento. “El jefe dio la orden por un tema de la superfinanciera”, habría dicho Fernández. Trece días después de la revocatoria, López buscaba otra posición dentro del Gobierno. Puede leer: Jagüeyes, el nuevo capítulo de aparente corrupción en la Ungrd: en juego hay $75.000 millones En una conversación con Fernández, señaló que Luis Fernando Velasco, entonces director encargado de la UNGRD, lo había contactado “a nombre del señor presidente”. La propuesta inicial habría sido un contrato y, posteriormente, una asesoría en la Alta Consejería para las Regiones. López habría rechazado esas alternativas porque supuestamente no correspondían con sus aspiraciones. Luego, este fue nombrado director de la UNGRD. Otro intercambio ocurrió el 9 de octubre de 2023. Ese día, Fernández habría utilizado una segunda línea telefónica para escribirle a López: “Q vengas dice el jefe”. Poco después escribió: “Ya hice la vuelta, pero siento que la embarramos”. No hay detalles sobre quiénes participaron en la eventual reunión ni sobre esa “vuelta”.

El último intercambio y “el pre”

El último intercambio habría ocurrido el 16 de enero de 2024. Una semana antes, Sneyder Pinilla había llegado al apartamento de la abogada Solangel Torres, cuya dirección Fernández le había enviado a López. En ese contexto, el entonces director de la UNGRD habría escrito que realizaría algunos cambios en nombramientos de acuerdo con una “nueva mirada del país progresista”. La respuesta atribuida a Fernández fue: “El pre confía en ti. Mucho juicio”. La expresión “el pre” aparece en otros intercambios como una supuesta referencia a Gustavo Petro.

La defensa de la fiscal Camargo

En medio de los cuestionamientos por el ritmo de las investigaciones que adelanta la Fiscalía, la fiscal general, Luz Adriana Camargo, salió a dar cuentas. Defendió las decisiones de su administración, reconoció algunos desaciertos y respondió por los tiempos de actuaciones clave, entre ellas las relacionadas con el escándalo de la UNGRD. En entrevista con Noticias Caracol, Camargo habló de varios de los expedientes que han marcado su paso por la Fiscalía, entre ellos el caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). La fiscal sostuvo que la investigación permitió establecer la existencia de una estructura criminal y avanzar hasta la acusación de funcionarios de alto nivel. Frente a los cuestionamientos por una presunta falta de acciones contra los llamados ‘pesos pesados’, Camargo aseguró que la Fiscalía ha compulsado copias contra 33 congresistas ante la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia. También se refirió a la salida del país de Carlos Ramón González, exdirector del Dapre (Departamento Administrativo de Presidencia) y uno de los principales involucrados en el caso. Sobre este punto, reconoció dificultades en la expedición de las órdenes de captura y admitió que estas contribuyeron a que el exfuncionario saliera de Colombia. “Tuvimos unas dificultades en cuanto a la expedición de órdenes de captura y eso colaboró con que él saliera del país. La verdad, a mí me sorprendió un poco porque él salió antes, quiero decirlo”, le dijo la fiscal. “Yo siempre pensé que la conducta procesal de una persona de gobierno iba a ser hacerle frente a la imputación. Yo honradamente no pensé que se diera el tema de la evasión como efectivamente se dio”, agregó.

González fue uno de los funcionarios más cercanos al expresidente Gustavo Petro durante su administración. De acuerdo con la Fiscalía y la Corte Suprema de Justicia, el exdirector del DAPRE habría coordinado el pago de millonarios sobornos a congresistas mediante la presunta desviación de recursos del presupuesto del Estado destinados a la gestión del riesgo. Según las pruebas presentadas por la Fiscalía y los testimonios de Olmedo López y Sneyder Pinilla, exdirectivos de la UNGRD, González habría dado el aval para el pago de sobornos a Iván Name, entonces presidente del Senado, y Andrés Calle, quien ocupaba la Presidencia de la Cámara de Representantes. El exdirector del DAPRE salió de Colombia rumbo a Nicaragua en noviembre de 2024 y se instaló en Managua. Esto ocurrió antes de que el proceso en su contra escalara hasta una orden de captura con medida de aseguramiento intramural, dictada por el Tribunal Superior de Bogotá en julio de 2025. Ante los cuestionamientos por los tiempos de las actuaciones judiciales, Camargo respondió con una frase que resume su posición: “Los casos están listos cuando están listos y no antes”. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí . En otras noticias: Abogada que prestó su apto para presunta entrega de dinero de la UNGRD salió del país

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